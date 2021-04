Nouveau contrôleur LED RGB USB bon marché

Après le Farbwerk original vient sa version Nano

Le succès de Ordinateur Aqua avec son Farbwerk et ses différentes options semblent ne pas suffire aux Allemands, puisqu’avec cette version Nano ils font un pas de plus dans la miniaturisation du système sans perdre un iota de contrôle. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un Farbwerk, on dira que c’est un contrôleur USB pour RVB qui a un logiciel de contrôle très avancé appelé Aquasuite, programme où tourne tout le matériel de la marque.

À cette occasion, tout a été miniaturisé au minimum d’expression, mais même ainsi, il est capable de faire de grandes choses, comme contrôler 90 LED RVB adressable à la fois. Contrairement au modèle d’origine intègre un bouton qui vous permet d’allumer et d’éteindre l’appareil, où il a également plus de fonctions: avec un double clic, nous changeons le profil et en le laissant enfoncé, nous pouvons changer la luminosité des bandes LED.

Comme nous l’avons dit, tout est contrôlé par le puissant logiciel Aquasuite, qu’Aqua Computer, après de nombreux travaux en cours de route, a doté d’une nouvelle fonctionnalité appelée ALPHApx, avec laquelle nous pouvons combiner différents effets à travers différentes couches.

Au sein de cette caractéristique, nous devons mettre en évidence AMBIENTpx, un système d’analyse d’images qui permettra d’extrapoler ce qui est vu sur l’écran et ses couleurs aux bandes LED de ce Farbwerk Nano.

Ceci est indiqué, logiquement, pour les moniteurs, étant une sorte de Philips Ambilight mais amélioré, car il analyse également le son avec la lumière, acquérant des effets spéciaux qui peuvent être contrôlés à partir du logiciel.

En fonction de la marque, pour s’assurer que tous les effets s’affichent de la manière la plus fluide possible, les calculs sont effectués dans le Farbwerk Nano, permettant un calcul exact et évitant les transitions de couleurs.

Aquasuite devient encore plus puissante

Si le logiciel Aqua Computer était déjà complet, maintenant avec l’inclusion de ces systèmes, c’est encore mieux. Mais pour rendre encore plus facile l’utilisation de ce nouveau Farbwerk Nano, la société a ajouté une gestion améliorée des profils. Ceux-ci peuvent être modifiés automatiquement ou par des règles, et ceux-ci peuvent être sélectionnés sur des programmes déjà lancés, ce qui permet un éclairage différent en fonction du logiciel que nous utilisons.

Bien entendu, en plus de cette amélioration, l’éclairage peut évoluer en fonction de l’utilisation ou de la température de nos composants etc.

Aqua Computer proposera ceci Farbwerk Nano pour 29,90 euros, y compris une bande de 10 × 320 mm avec 15 LED et un câble de raccordement de 50 cm. Pour ladite connexion USB on peut choisir parce que c’est interne ou externe, qui semble être proposé en deux modèles différents afin que nous puissions choisir sans aucun problème.

Concernant la disponibilité, semble immédiat et nous pouvons le trouver dans les principales boutiques en ligne et sur leur site Internet.