Nouveau coup dur pour les Bucks : Giannis Antetokounmpo et DiVicenzo entrent dans le protocole Covid

Ne pas avoir de chance Donte Di Vincenzo cette saison. Il s’est blessé il y a quelques mois et n’a pas encore fait ses débuts cette année. Alors qu’il était sur le point de revenir, il est maintenant testé positif et est séparé par le protocole de sécurité de la NBA, comme cela s’est produit avec Wesley Matthews et avec la grande star de l’équipe, Giannis Antetokounmpo. Ainsi, ils ne pourront pas jouer contre les Indiana Pacers ce mercredi et devant avoir 10 jours d’absence et/ou un test négatif à deux tests PCR, on se demande si le Grec et ses coéquipiers seront prêts pour le Noël. journée.

Une nouvelle difficile pour DiVincenzo, qui devait faire ses débuts dans la saison mercredi mais a maintenant un retard de retour après une opération à la cheville en juin. https://t.co/2HkizVSXdP – Shams Charania (@ShamsCharania) 15 décembre 2021