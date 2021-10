Nouveau danger : les ransomwares frappent durement l’industrie financière

L’enquête a étudié l’étendue et l’impact des attaques de ransomware en 2020. L’enquête a interrogé 5 400 décideurs informatiques, dont 550 dans des organisations de services financiers, dans 30 pays d’Europe, des Amériques, de l’Asie-Pacifique et de l’Asie centrale, du Moyen-Orient et de l’Afrique. .

Les organisations de services financiers touchées par les ransomwares font face à plus de 2 millions de dollars de coûts de récupération. Selon le nouveau rapport d’enquête de la société de sécurité informatique Sophos, intitulé « L’état des ransomwares dans les services financiers 2021 », ce chiffre dépasse la moyenne mondiale de 1,85 million de dollars, même si les résultats montrent également que le secteur financier est parmi les plus résistants aux ransomwares.

Près des deux tiers (62 %) des victimes interrogées dans ce secteur ont pu restaurer leurs données cryptées à partir de sauvegardes.

Les services financiers font partie des secteurs les plus réglementés au monde. Les organisations doivent respecter une myriade de réglementations, notamment SOX, GDPR et PCI DSS, qui incluent des pénalités coûteuses en cas de non-conformité et de violation de données. « Des directives strictes dans le secteur des services financiers encouragent des défenses solides », a déclaré John Shier, conseiller principal en sécurité chez Sophos. « Malheureusement, cela signifie également qu’un coup direct avec un ransomware est susceptible d’être très coûteux pour les organisations ciblées.

Si vous additionnez le prix des amendes réglementaires, la reconstruction des systèmes informatiques et la stabilisation de la réputation de la marque, en particulier si les données des clients sont perdues, vous pouvez voir pourquoi l’enquête a révélé que les coûts de récupération pour les entreprises de services financiers de taille moyenne touchées par les ransomwares en 2020 étaient excessifs. de 2 millions de dollars.

