Nouveau dans la gestion des employés ? Ces conseils vous aideront à réussir.

La gestion des employés n’est pas toujours facile, surtout lorsque vous débutez. Quelle est la meilleure façon d’acquérir des compétences et de s’améliorer? Comme toute autre chose, la gestion des employés demande de la pratique. Voici quelques conseils, idées et citations d’experts qui ne vous aideront pas seulement à devenir un meilleur manager, ils vous aideront également à bâtir une équipe plus forte et, en fin de compte, à augmenter vos chances de succès.

Motiver

La meilleure façon de motiver vos employés est de montrer l’exemple. Restez positif et offrez toujours des encouragements. Fixez des attentes claires, fixez des normes élevées et donnez toujours des commentaires honnêtes et respectueux. Après cela, vous devez faire confiance à vos employés, ne pas les microgérer et vous assurer de leur donner les informations, les compétences et l’équipement dont ils ont besoin pour bien faire leur travail.

Mon travail n’est pas d’être facile avec les gens. Mon travail consiste à prendre ces gens formidables que nous avons, à les pousser et à les rendre encore meilleurs. – Steve Jobs

Déléguer

En tant que leader, vous ne pouvez pas tout faire vous-même, donc une grande partie d’une gestion réussie consiste à déléguer le travail à votre équipe. Choisissez les bonnes tâches à déléguer (un travail qui prend trop de temps ou qui nécessite des compétences ou une formation spécifiques, par exemple) et choisissez les bonnes personnes pour effectuer ces tâches. Divisez le travail en tâches distinctes, hiérarchisez-le. Bien faite, la délégation peut également aider vos employés à développer leurs compétences – pensez aux forces et aux faiblesses de vos employés et envisagez la délégation de tâches comme un moyen de constituer une équipe plus forte dans l’ensemble.

Ne dites pas aux gens comment faire les choses, dites-leur quoi faire et laissez-les vous surprendre par leurs résultats. – George S. Patton

Fixez-vous des objectifs réalisables

Fixer des objectifs est un excellent moyen de mesurer les progrès, mais il est important de se rappeler que rien ne tuera la motivation de votre équipe plus rapidement que de fixer des objectifs irréalistes. Utilisez les progrès vers des objectifs réalisables comme raison de vérifier fréquemment avec votre équipe et de vous assurer qu’elle est sur la bonne voie. Demandez toujours leur avis, n’ayez pas peur d’ajuster le cap au besoin et mettez un point d’honneur à louer les efforts de vos employés. Même si les résultats ne répondent pas à vos attentes, une atmosphère encourageante contribuera à faire en sorte que votre personnel s’efforce de réussir la prochaine fois.

Un objectif bien fixé est à mi-chemin atteint. – Zig Ziglar

Communiquez souvent

Comment pouvez-vous vous assurer que vos employés partagent votre vision et poursuivent les mêmes objectifs ? La communication est la clé. Communiquez régulièrement avec votre équipe et créez un environnement où les commentaires – même lorsqu’ils sont essentiels – sont fournis d’une manière qui conduira à des résultats positifs. Et n’oubliez pas que la communication est plus efficace quand elle va dans les deux sens : gardez les voies de communication ouvertes, encouragez vos employés à être ouverts et honnêtes à propos des défis ou des difficultés auxquels ils sont confrontés, et vous verrez bientôt votre entreprise se développer à mesure que votre équipe se renforce.

Un travail d’équipe efficace commence et se termine par la communication. -Mike Krzyzewski

Responsabiliser les autres

Le rôle de gestion le plus important est peut-être d’aider vos employés à développer leurs compétences. Travaillez avec vos employés pour identifier leurs forces (et faiblesses !) et encouragez-les à apprendre et à se développer. Lorsque votre équipe saura que vous lui faites confiance pour agir et résoudre les problèmes par elle-même, vous aurez plus de temps à consacrer à la croissance de votre entreprise.

Une organisation habilitée est une organisation dans laquelle les individus ont les connaissances, les compétences, le désir et l’opportunité de réussir personnellement d’une manière qui mène au succès organisationnel collectif. – Stephen Covey