Nouveau dans l’investissement? Voici comment vous pouvez déterminer votre appétit pour le risque

Les investissements sont soumis à des risques. Il y a un risque lié à tout type d’investissement. L’appétit pour le risque d’une personne détermine le niveau de risque que l’on peut prendre en investissant. Investir dans des actions et des actions est plus risqué que d’investir dans une banque FD. L’appétit pour le risque d’un investisseur dénote l’ampleur du risque qu’il peut prendre en fonction des objectifs et des rendements attendus.

Par exemple, dans le pire des cas, les rendements de vos investissements pourraient ne pas se produire comme prévu et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Pour un tel ralentissement, un investisseur doit avoir un appétit pour le risque élevé.

Certains facteurs à prendre en compte lors de la détermination de l’appétit pour le risque comprennent l’âge de l’investisseur, ses objectifs financiers, son horizon d’investissement, ses revenus actuels et futurs, ainsi que sa valeur nette et sa couverture d’assurance.

Classification des investissements selon le niveau de risque :

Risque élevé – Actions et crypto-monnaies

Risque modéré – Mélange de dette et de capitaux propres

À faible risque – Dépôts à terme, plans d’épargne et peu de titres de créance.

Voici comment vous pouvez évaluer votre appétit pour le risque ;

Surplus investissable – Les experts de l’industrie affirment que l’excédent à investir joue un rôle essentiel dans la formation du potentiel de prise de risque. Par exemple, si vous avez un excédent à investir de, disons, 20 lakhs de Rs, une perte de 20 000 à 30 000 Rs pourrait ne pas beaucoup affecter votre santé financière et vos objectifs en raison des caprices du marché. Cependant, perdre la même somme d’argent d’un excédent de Rs 2 lakhs peut affecter les objectifs et les finances de l’investisseur.

Les experts disent que les investisseurs peuvent adopter une approche agressive mais seulement avec un surplus plus élevé et vice-versa.

Objectifs financiers – Les objectifs financiers sont limités dans le temps et sont généralement classés en 3 termes – à court terme, à moyen terme et à long terme. Partir en vacances, acheter une voiture, etc. entre dans la catégorie des objectifs à court terme, tandis que l’enseignement supérieur des enfants et leur mariage entrent dans la catégorie des prêts à moyen terme. Les objectifs à long terme consistent en la retraite, etc.

Certes, certains objectifs sont négociables, mais pas tous. Par exemple, partir en vacances ou acheter une voiture peut être repoussé pendant quelques années, mais les études supérieures de vos enfants ne peuvent être compromises ou retardées.

Marchés boursiers – Le marché boursier contribue à des expériences différentes pour chaque investisseur. Les gens le comprennent à un rythme différent. Par exemple, on aurait pu faire des investissements à un moment où le marché était en hausse, augmentant ainsi leurs gains et entraînant un appétit pour le risque élevé.

Dans le même temps, il peut arriver qu’une personne soit entrée sur le marché pendant une période difficile, entraînant des pertes et atténuant le potentiel de prise de risque de l’investisseur.

Par conséquent, les experts disent que les stratégies d’investissement par la suite stimulent le processus de réflexion et l’appétit pour la prise de risque.

