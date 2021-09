Nouveau Dave Chappelle Standup Special à venir sur Netflix, regardez un teaser maintenant

Dave Chappelle, l’un des comédiens les plus célèbres sur Terre, apporte une autre comédie spéciale à Netflix. The Closer, comme on l’appelle, est un stand-up spécial qui sortira le 5 octobre.

Une vidéo teaser montre à quoi s’attendre, et elle inclut Chappelle faisant allusion à un humour audacieux. “Parfois, la chose la plus drôle à dire est méchante”, dit-il dans le clip. “Rappelez-vous, je ne le dis pas pour être méchant, je le dis parce que c’est drôle.”

Ce sera le sixième stand-up spécial de Chappelle pour Netflix, après The Age of Spin, Deep in the Heart of Texas, Equanimity, The Bird Revelation et Sticks & Stones. Stan Lathan, qui a réalisé les précédentes émissions spéciales de Chapelle, revient pour The Closer, selon Deadline.

Chappelle aurait été payé 60 millions de dollars pour apporter ses nouvelles émissions spéciales de comédie à Netflix, qui espère que la célébrité de Chappelle aidera à attirer de nouveaux abonnés.

Chappelle a joué dans le programme de sketchs comiques Chappelle’s Show de 2003 à 2006, avant de quitter la série et de déménager en Afrique du Sud pour se faire remarquer du public.

Plus tôt cette année, Netflix a retiré Chappelle’s Show du réseau à la demande de Chappelle, car on lui refusait une part des bénéfices. Netflix a finalement réglé les choses et payé des millions de dollars à Chappelle, ramenant ainsi Chapelle’s Show.