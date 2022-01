Nouveau de Samsung pour ses téléviseurs n’est pas destiné à améliorer l’expérience audiovisuelle, c’est la possibilité d’acheter NFT dans le confort du canapé | La technologie

Samsung rejoint l’engouement NFT et ajoutera une fonctionnalité à ses téléviseurs afin que les utilisateurs puissent les acheter directement depuis le canapé.

Les crypto-monnaies sont à l’ordre du jour et ces dernières années une nouvelle tendance est apparue qui boit directement à partir de cette monnaie électronique, ce sont les NFT. Cet acronyme peut ne pas ressembler à quoi que ce soit pour vous ou que vous ayez une connaissance approfondie du fait d’être complètement immergé dans ce monde.

Et, est-ce que le NFT semble être venu pour rester, comme le disent de nombreux utilisateurs enthousiastes. Les plus sceptiques n’ont pas beaucoup confiance en ces biens numériques et, honnêtement, normaux. Tout peut être un NFT, tout type de fichier peut être converti en NFT ; peu importe qu’il s’agisse d’une vidéo, d’un son, d’un document ou d’une image.

Compte tenu de tout ce qu’un TVN peut être, il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes rejoignent le mouvement pour gagner de l’argent rapidement et sans trop d’effort, mais Il semble maintenant que les entreprises vont également commencer à promouvoir ce type de contenu. Samsung a été l’un des premiers à se positionner.

Votre annonce d’aujourd’hui a fait sensation. Et, est-ce que, travailleraient sur une nouvelle fonctionnalité pour leurs téléviseurs, cet ajout viendrait amener les utilisateurs à voir les NFT dans le confort du canapé et, également, à les acheter s’ils le souhaitent.

Cette nouvelle plateforme d’achat et de vente de NFT serait promue par Samsung car intégrée à ses téléviseurs. L’une des caractéristiques les plus importantes de ce nouvel ajout est le fait que les utilisateurs pourront voir le NFT dans son intégralité avant de l’acheter, ainsi que de pouvoir se renseigner sur les NFT et la blockchain..

Que Samsung parie directement sur ce type de contenu peut ne pas plaire à beaucoup d’utilisateurs. De plus, le trading NFT et les crypto-monnaies sont encore assez niches, c’est donc à se demander si tous ces tracas ont été pris.