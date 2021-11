Nouveau design Apple Watch avec bords plats illustré dans le document Apple

Avant l’événement médiatique d’Apple en septembre, des rumeurs circulaient concernant un tout nouveau design Apple Watch. Plus précisément, il a été rapporté que l’Apple Watch Series 7 présenterait des lunettes plus petites et un facteur de forme moins arrondi. Il s’avère qu’une seule de ces rumeurs s’est avérée vraie.

Alors qu’une version plus carrée de l’Apple Watch n’a pas vu le jour, Apple sur sa dernière conception Apple Watch a réussi à réduire les lunettes et à créer plus d’espace d’écran dans le processus. Au total, l’Apple Watch Series 7 offre aux utilisateurs près de 20 % de surface d’écran en plus que ses prédécesseurs.

Les brevets pointent vers un nouveau design Apple Watch

Bien que l’Apple Watch Series 7 n’ait pas inauguré un nouveau facteur de forme Apple Watch radical, cela ne veut pas dire qu’Apple n’est pas ouvert à l’idée. Au contraire, un récent dépôt de brevet d’Apple décrit une refonte complète du design familier de l’Apple Watch.

Le brevet a été révélé par AppleInsider et a été initialement déposé au début de 2020. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’illustration du brevet imagine un design Apple Watch avec des bords beaucoup plus plats. Et s’il est vrai qu’Apple dépose régulièrement des brevets pour des fonctionnalités et des produits qui ne voient jamais le jour, le fait que nous ayons déjà vu des rumeurs pointant vers un design Apple Watch moins arrondi mérite d’être souligné.

Les illustrations de brevets peuvent être vues ci-dessous:

Illustration de l’Apple Watch à partir d’un dessin de brevet

Maintenant, si nous sommes honnêtes, les chances qu’Apple révèle à quoi ressemble son design Apple Watch de nouvelle génération via un brevet sont minces, voire nulles. Mais comme mentionné ci-dessus, l’illustration du brevet, ainsi que les rumeurs indiquant qu’Apple pourrait bricoler un nouveau facteur de forme, est certainement matière à réflexion.

Rumeurs sur l’Apple Watch Series 8

Avec l’Apple Watch Series 7 ne bénéficiant pas de la refonte rumeur, il est naturel que les gens supposent que nous verrons un nouveau design sur l’Apple Watch Series 8.

Un rendu de ce à quoi cet appareil pourrait ressembler peut être vu ci-dessous :

Conception supposée de l’Apple Watch Series 7. Source de l’image : Jon Prosser/Renders by Ian

Maintenant est-ce probable ? Eh bien, c’est possible, mais cela ne semble pas trop probable. Selon certains rapports, la série 8 ressemblera à peu près à la série 7. En effet, cela a du sens. Après tout, Apple vient de présenter l’Apple Watch Series 7 avec des lunettes plus minces. Connaissant Apple, la société conservera cette conception pendant un certain temps avant de décider de faire bouger les choses de manière plus radicale.

Pendant ce temps, d’autres rumeurs sur l’Apple Watch Series 8 incluent de meilleurs haut-parleurs et une autonomie légèrement améliorée. Et bien que ce ne soit un secret pour personne qu’Apple explore des moyens d’ajouter peut-être un capteur de glycémie à l’Apple Watch, il s’agit d’un obstacle technique.

Si l’histoire est une indication, Apple présentera l’Apple Watch Series 8 lors d’un événement médiatique spécial en septembre.