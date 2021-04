nouveau design, écran 4.5K et puce M1

20/04/2021 à 20:46 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nous entendons des rumeurs et des informations sur l’iMac de nouvelle génération depuis un certain temps. Après la présentation de la puce M1, qui a déjà été implémentée dans plusieurs appareils et produits de la firme, tout le monde s’attendait à savoir comment ce processeur fonctionnera dans une équipe avec plus d’espace pour couvrir plus de puissance. De cette manière, La puce M1 dont tout le monde parle fait enfin son chemin vers l’iMac de nouvelle génération.

Apple a présenté lors de son événement spécial une nouvelle et complète refonte de l’iMac, avec une large gamme de couleurs et des fonctionnalités qui rehaussent l’expérience du plus célèbre tout-en-un. Parmi les points forts de cette nouvelle équipe, on retrouve un panneau de 24 pouces à une résolution de 4,5K et avec écran Retina. Toute une expérience visuelle couplée à son écran spectaculaire, sa webcam améliorée, microphones de qualité studio et un système à six haut-parleurs qui produisent une qualité sonore enviable. De plus, l’expérience est encore renforcée par la présence du Puce M1, ce qui donnera à ce nouvel iMac une performance spectaculaire. L’idée d’Apple est essentiellement d’offrir la station de travail et le divertissement ultimes, en optant également pour un design épuré et pratiquement sans câble. L’une des particularités de cette nouvelle équipe est la connexion Ethernet sur le transformateur de courant, ce qui nous épargne un câble pour notre vue.

Une autre particularité de ce nouvel iMac est sa compatibilité avec le nouveau Magic Keyboard, qui ont maintenant Touch ID pour accéder instantanément à l’appareil ou effectuer des paiements rapidement et avec précision. L’expérience est combinée avec macOS Big Sur, la dernière itération du système d’exploitation d’Apple conçu pour vos ordinateurs.

Le nouvel iMac 24 pouces sera disponible à l’achat 30 avril prochain. Les équipes arriveront dans les magasins au cours de la seconde quinzaine de mai. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel d’Apple.