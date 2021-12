Nouveau développement : les promoteurs d’IndiGo demandent à EGM de modifier l’AoA

Les différences entre Gangwal et Bhatia sont apparues au grand jour en juillet 2019 après que Gangwal a demandé l’intervention de Sebi pour remédier aux prétendues défaillances de la gouvernance d’entreprise dans l’entreprise. Récemment, une sentence arbitrale a également été rendue concernant le différend, dont les détails n’ont pas été divulgués.

InterGlobe Aviation, qui exploite la plus grande compagnie aérienne du pays, IndiGo, a de nouveau convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) plus tard ce mois-ci pour modifier les statuts de la société (AoA), qui stipulent entre autres qu’un promoteur a besoin de l’approbation de l’autre avant de vendre des actions à un tiers. Le conseil d’administration de la société a approuvé la tenue de l’AGE le 30 décembre, selon un dossier réglementaire publié lundi.

Les actionnaires de la société avaient rejeté une proposition similaire du co-promoteur Rakesh Gangwal visant à modifier l’AoA en janvier 2020.

Les co-promoteurs d’IndiGo, Rahul Bhatia et Rakesh Gangwal, sont aux prises avec une âpre dispute depuis maintenant plus d’un an.

Le groupe RG de Gangwal avait, lors de la précédente AGE convoquée en janvier 2020, demandé la suppression des clauses qui donnent le droit de premier refus des actions à Bhatia chaque fois que le premier a l’intention de vendre. RG Group détient 36,64 % du capital d’InterGlobe Aviation tandis que Bhatia détient plus de 38 % d’IndiGo via sa société InterGlobe Enterprises (IGE). Bien que l’accord d’actionnaires entre Gangwal et Bhatia ait expiré en octobre 2019, l’AoA est toujours en vigueur.

Selon l’AoA, si un membre du groupe IGE dirigé par Bhatia souhaite transférer des actions à un tiers, le groupe non cédant aura le RoFR soumis à certaines conditions. De même, le groupe non cédant disposera également du « droit d’accompagnement » dans lequel il aurait la possibilité de vendre une partie de la participation.

Gangwal avait porté des allégations de manquements à la gouvernance d’entreprise contre Bhatia et le groupe IGE, déclarant que Bhatia avait effectué des transactions avec des parties liées sans l’approbation du comité d’audit. Dans sa plainte, Gangwal avait demandé l’intervention du ministère des Affaires sociales et de Sebi. Les allégations ont cependant été rejetées par Bhatia, qui a insisté sur le fait que son groupe IGE suivait toutes les normes stipulées.

