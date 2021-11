Nouveau documentaire pour la chronique de la légende de la musique canadienne Anne Murray

Le documentaire Anne Murray : Full Circle mettant en lumière la vie et la carrière de la légendaire musicienne canadienne Anne Murray arrivera en diffusion et en streaming le 17 décembre via CBC TV et CBC Gem après une sortie en salles d’une soirée à 50 Cinémas Cineplex partout au Canada le 2 décembre.

« C’est un sentiment surréaliste et parfois déroutant de voir votre vie se rejouer à l’écran, mais je suis honoré que mon histoire soit racontée par une équipe aussi créative », a déclaré Murray dans un communiqué.

Réalisé par Morgan Elliott et Adrian Buitenhuis, le film s’est construit autour d’entretiens avec la chanteuse sur sa carrière pionnière. Il présente des images inédites de ses archives personnelles recueillies au cours de ses 40 ans de carrière.

« Voir les anciennes images et entendre les paroles de mes chers amis et collaborateurs me ramène à la fois aux bons et aux moins bons », a ajouté Murray. Anne Murray: Full Circle présente des camées des collaborateurs et collègues de la chanteuse Shania Twain, kd lang, Bonnie Raitt, Jann Arden, Kenny Loggins et Gordon Lightfoot.

Depuis 1968, Murray a partagé 32 albums studio et 15 albums de compilation. Sept de ces albums ont atteint le premier rang au Canada avec 33 singles en tête des charts.

« Quand je chante une chanson pop, je suis un chanteur pop », a déclaré Murray à Orange Coast Magazine en septembre 1982. « Quand je chante une chanson country, je suis un chanteur country. J’ai eu beaucoup de chance de traverser, car en faisant cela, vous ne pouvez pas être catalogué. Elle a vendu plus de 55 millions de disques dans les catégories pop, country et adulte contemporain.

« Tout au long de ma carrière, la loyauté et le soutien de mes fans ont été une constante. Ils ont été là avec moi à chaque étape, même quand d’autres ne l’étaient pas », ajoute-t-elle en conclusion. « J’espère qu’ils apprécieront ce voyage dans le passé. »

