Nouveau documentaire ‘Ronnie’s’ dans les charts Histoire du Ronnie Scott’s Jazz Club

Un nouveau documentaire sur la vie et l’époque du grand saxophone britannique Ronnie Scott et de son club de jazz londonien de renommée mondiale sortira dans certains théâtres et à la demande le 11 février. Ronnie’s de Greenwich Entertainment est réalisé par Oliver Murray et décrit comme un ” portrait, y compris de nombreuses performances inédites et inédites capturées au club par des géants du jazz.

Le film retrace la création du Ronnie Scott’s par le saxophoniste bien-aimé et son partenaire commercial Pete King en 1959, et comment leur esprit pionnier et leur politique de réservation audacieuse ont fait du club un point central de Soho et un aimant pour les plus grands noms du jazz.

Le matériel précédemment non partagé comprend des séquences et de l’audio par Ella Fitzgerald, Miles Davis, Jimi Hendrix, Nina simone, Dizzy Gillespie, Moine Thélonious, Chet Baker, Van Morrison, Sarah Vaughan, Roland Kirk et d’autres. Le documentaire met également en lumière Scott lui-même, sa prééminence dans le jazz britannique, le charisme personnel qui a aidé le club à réussir et sa bataille privée contre la dépression, avant sa mort en 1996.

Le réalisateur Murray déclare : « Pour les fans de musique du monde entier, le Ronnie Scott’s Jazz Club est un temple construit pour témoigner et honorer l’excellence musicale. Ce film est une célébration des hommes et des femmes qui ont rêvé de construire un tel lieu et, ce faisant, ont changé à jamais le paysage de la musique live à travers le monde.

« Mon espoir est que le film offre un regard sur la version la plus vraie et la plus honnête de Ronnie. Voici Ronnie qui raconte son histoire avec ses propres mots. C’est l’histoire d’une grande réussite et d’une musique merveilleuse, mais aussi d’une lutte profonde contre une maladie traumatique – il était inconnu de tout le monde, sauf de ses proches, que Ronnie souffrait terriblement de dépression. L’art a toujours consisté à prendre vos émotions et à les exprimer dans votre travail, et la musique était le remède de Ronnie pour son traumatisme.