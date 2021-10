Nouveau feu à Valence ! Mario Kempes attaque Peter Lim

18/10/2021 à 19:11 CEST

Mario Alberto Kempes C’est sans aucun doute une voix autorisée de l’environnement valencien et ce n’est pas étonnant. Le matador’ a été l’une des pièces les plus importantes des 102 ans d’histoire du Valencia CF, étant l’homme qui a créé le titre le plus important de l’histoire du ‘che’, la Recopa de 1980. En outre, il a défendu la couleur blanche de Valence pendant 7 saisons, matchs en deux étapes, au cours desquels il a marqué 149 buts. Kempes, déjà loin des terrains de jeu, a déclaré lors de la promotion de son livre ‘Matador, mon autobiographie’ à la Foire du livre de Valence, que « Valence est au dessus Pierre Lim (actionnaire maximum actuel du club), Valence fait partie des Valenciens« .

Mario Alberto Kempes, qui a été licencié en février 2017 de son poste d’ambassadeur du Valencia CF, a également admis qu’en regardant en arrière, il s’était trompé dans les manières, depuis sa critique de la gestion du club par Mériton Il n’aurait pas dû les faire en public et leur parler directement. Voici ce qu’il en a dit : « J’ai dit ce que j’avais à dire, peut-être que j’avais tort, mais j’ai dit ce que je ressentais et personne ne m’a suivi. J’ai eu tort de le dire en public et de ne pas le leur dire mais je suis devenu un valencien de plus et j’ai fait un « pensat i fet » (pensé et fait) et fait une erreurCe sont des choses qui doivent arriver et la vie continue », a-t-il expliqué.

Kempes, inconscient de toute influence de tout groupe

« Quand j’avais tort et qu’ils m’ont jeté dehors, ce que je voulais c’est ouvrir mes yeux et mes oreilles et tout le monde, sans exception, a fermé les yeux et couvert les oreilles, maintenant je ne vais rien signer, Si Valence a besoin de moi, je suis pour Valence mais pas pour Peter Lim, pas les clubs de supporters ou quoi que ce soit, je ne pars avec aucun groupe« Je ne suis plus un Indien à la tête », a-t-il poursuivi. « Je ne sais pas si Valence a besoin de moi, pas Peter Lim », a-t-il dit en riant. « Non, c’est une blague, Valence est au-dessus de Lim, Valence est l’un des Valenciens, mais… Sera-t-il à nouveau l’un des Valenciens ? c’est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre », a condamné.

Valence de la saison 2021-22

Sur les sentiments de l’équipe dans cette nouvelle saison, l’Argentin a noté que « bien commencéMaintenant, il n’a plus gagné depuis cinq matchs, mais je ne pense pas qu’il aura de problèmes. Pire que l’année dernière je pense que non, parce qu’on a fini par le supplier de gagner des matchs pour ne pas être relégué, même si plus tard il s’est retrouvé dans une position plus ou moins confortable. n’exclut pas que Valence puisse se battre pour des places européennes, puisqu’il a fait valoir que « Ceux qui sont au sommet ne sont pas très forts non plus, c’est une ligue très irrégulière. L’Atlético, qui est celui qui a le mieux préparé et qui a bien acheté, ce n’est pas non plus qu’ils aient fait des différences, dans un championnat aussi serré, Valence peut faire quelque chose », a-t-il déclaré.

Pour entrer en Ligue des champions ou pour que Peter Lim quitte Valence ?

Finalement Kempes, m’a demandé pourquoi j’aimerais qu’il demande Valence avant : que ce soit pour entrer en Ligue des champions ou le départ de Peter Lim du club, il a répondu que « Entrer dans les champions c’est plus beau, si Lim partait ce serait mieux Mais ce sont des choses que vous ou les personnes qui se battent devez résoudre pour voir si elles peuvent être refaites avec Valence et au lieu de se battre petit à petit, c’est celle qui met des idées sur la table », a-t-il conclu.