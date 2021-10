Nouveau financement : évalué à 1,1 milliard de dollars, la start-up d’assurance numérique Acko devient licorne

Acko est en concurrence avec d’autres start-ups d’assurance telles que Digit Insurance qui a récemment levé 200 millions de dollars pour une valorisation de 3,5 milliards de dollars en juillet 2021, et Policybazaar qui se dirige vers une introduction en bourse de Rs 6 000 crore.

La start-up d’assurance numérique Acko a annoncé jeudi une collecte de fonds de série D de 255 millions de dollars (1 911,13 crores de Rs) dirigée par l’investisseur de capital de croissance basé à New York General Atlantic et Multiples Private Equity.

Le cycle a fixé la valorisation d’Acko, basée à Bengaluru, à 1,1 milliard de dollars (Rs 8 244,11 crore), ce qui en fait la 34e licorne de la liste croissante des start-ups technologiques d’un milliard de dollars dans le pays. La transaction est soumise à l’approbation du régulateur des assurances du pays, Irdai.

Le cycle comprenait également la participation de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et de Lightspeed, ainsi que des investisseurs existants, Intact Ventures et Munich Re Ventures. Barclays était le conseiller financier exclusif d’Acko pour cette collecte de fonds.

La collecte de fonds totale d’Acko s’élève maintenant à 450 millions de dollars. Auparavant, Acko avait levé des capitaux auprès d’investisseurs, notamment Amazon, Accel, Elevation, Ascent Capital, Intact Ventures, Munich Re Ventures et le co-fondateur de Flipkart, Binny Bansal, entre autres.

Acko est un fournisseur d’assurance automobile qui s’adresse directement aux consommateurs qui propose des produits tels que l’assurance mobilité et gadget via des liens avec de grandes plateformes de commerce électronique comme Amazon, MakeMyTrip, Ola, Urban Company, Bajaj Finance et autres. En outre, Acko couvre près d’un million de travailleurs dans le pays grâce à des partenariats avec des sociétés telles que Zomato et Swiggy pour l’assurance maladie.

L’année dernière, Acko est entré dans le marché vertical de l’assurance-maladie sous-pénétré avec une proposition différenciée axée sur le marché employeur-employé. Son produit phare d’assurance-maladie de détail devrait être lancé au début de l’année prochaine.

Fondée en 2016 par Varun Dua et Ruchi Deepak, Acko compte plus de 70 millions de clients, enregistrant un taux d’exécution d’environ 150 millions de dollars de primes. Le fondateur et PDG d’Acko, Dua, a déclaré que la start-up continuerait d’approfondir son expansion dans l’assurance maladie avec des plans d’investissement de plus de 150 millions de dollars dans le segment.

« Nous avons réussi sur le front de l’automobile et continuerons à évoluer et à innover dans notre activité phare de l’assurance automobile. Nous pensons que les produits d’assurance maladie, l’innovation en matière de réclamations et un écosystème de services de santé profondément connecté qui améliorent les résultats de santé pour les clients sont les besoins les plus urgents d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

L’espace d’assurance numérique est devenu l’un des segments les plus financés du secteur des start-up, en particulier après que le gouvernement a augmenté la limite des investissements directs étrangers (IDE) de 49 % à 74 % dans les compagnies d’assurance.

Acko est en concurrence avec d’autres start-ups d’assurance telles que Digit Insurance qui a récemment levé 200 millions de dollars pour une valorisation de 3,5 milliards de dollars en juillet 2021, et Policybazaar qui se dirige vers une introduction en bourse de Rs 6 000 crore. En dehors de cela, l’unité insuretech de Paytm, liée à l’introduction en bourse, a levé mercredi Rs 920 crore auprès de Swiss Re en échange d’une participation de 23%.

« Avec son modèle axé sur les données directement au consommateur, son leadership en matière de coûts dans le traitement des réclamations et son ADN axé sur le client, Acko a conçu un nouveau paradigme pour une assurance sans tracas axée sur la technologie sur le marché indien pour l’automobile et la micro-assurance. En conséquence, la société est dans une position unique pour tirer parti de cette concentration technologique approfondie afin de réaliser des percées dans le secteur de la santé et d’autres secteurs verticaux de l’assurance. Acko redéfinit la façon dont l’assurance est vécue en Inde », a déclaré Aditya Sharma, partenaire – capital de croissance, Lightspeed, dans un communiqué.

