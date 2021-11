Nouveau forfait de Boost Mobile : 100 $ pour 1 an de service, 1 Go de données par mois

Maintenant que Boost Mobile sera sur le réseau AT&T, après que son propriétaire Dish a signé avec AT&T en juillet 2021, le MVNO change les choses avec ses plans de service. Aujourd’hui, Boost annonce le premier des nombreux plans dits « Carrier Crusher » qu’il déploiera cette saison des fêtes.

Si vous payez pour votre forfait de service cellulaire illimité mais que vous vivez avec une connexion Wi-Fi depuis 2020, Boost Mobile offre une proposition intéressante pour les clients nouveaux et existants. Vous pouvez obtenir 12 mois d’appels et de SMS illimités, plus 1 Go de données 4G ou 5G par mois, pour seulement 100 $ pour l’année (plus taxes) de Boost. Cela revient à 8,33 $ par mois (encore une fois plus les taxes), considérablement moins que même les forfaits prépayés les moins chers. Les clients actuels et nouveaux qui ont un téléphone Boost actif et peuvent s’engager à utiliser Boost pendant un an seront éligibles pour ces nouveaux plans.

Une fois que vous atteignez votre plafond de données, votre vitesse sera limitée, mais vous pouvez toujours acheter plus de packs de données dans la quantité dont vous avez besoin. Ils peuvent être ajoutés à votre forfait selon vos besoins (vous disposez de 30 jours pour les utiliser) ou automatiquement ajoutés à votre forfait chaque mois jusqu’à ce que vous annuliez :

5 $ pour 1 Go 10 $ pour 2 Go 15 $ pour 5 Go 30 $ pour 10 Go

Alternativement, si 1 Go de données ne suffit pas et que vous ne voulez pas vous embêter à payer par gigaoctet de données, alors un forfait de 240 $ par an (20 $ par mois plus taxes) avec appels et SMS illimités et 15 Go de données par mois, est aussi disponible. De cette façon, vous n’aurez pas à vous soucier d’être étranglé chaque fois que vous regarderez par accident quelques bandes-annonces de films 4K.

Pour ceux qui préfèrent payer votre service cellulaire chaque mois plutôt que de faire un paiement forfaitaire une fois par an, Boost Mobile introduit deux nouveaux forfaits supplémentaires :

25 $ par mois avec appels et SMS illimités, avec 5 Go de données haut débit par mois 15 $ par mois avec appels et SMS illimités, avec 2 Go de données haut débit par mois

Avec la pandémie en cours et beaucoup d’entre nous travaillant toujours à domicile, vous utilisez peut-être plus de Wi-Fi que de données cellulaires ces jours-ci. Si vous vous trouvez dans la zone de couverture de Boost Mobile et d’AT&T et que vous n’êtes actuellement pas lié à un forfait, vous souhaiterez peut-être rechercher des services prépayés qui pourraient mieux répondre à vos besoins mobiles actuels.