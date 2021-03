Nouveau format mais problèmes familiers lors du premier week-end triple-tête de Formule 2 · .

La Formule 2 a lancé son nouveau format de week-end à Bahreïn, avec deux courses de sprint de 45 minutes samedi au lieu de la course habituelle d’une heure qui a maintenant été déplacée à dimanche.

Le top 10 des qualifications a dû partir dans l’ordre inverse pour la première course de sprint, les 11e à 22e partant là où ils se sont qualifiés. Les résultats réels des qualifications étaient toujours utilisés pour la course vedette comme les années précédentes, mais maintenant juste un jour plus tard.

Une grille inversée a également été utilisée pour la deuxième course de sprint, mais dans un autre changement, les 10 premiers de la première course ont été inversés, plutôt que les huit premiers, pour définir l’ordre de départ. Ce n’était pas le format le plus facile à comprendre pour les nouveaux fans, d’autant plus que les pénalités et les appels après la séance de qualification de vendredi signifiaient qu’il n’était pas clair qui serait en pole pour la première course de la saison jusqu’à samedi matin.

Le passage à un format élargi de trois courses pour 2021 a été effectué dans le cadre d’un plan visant à rendre la série plus rentable. Comme l’année dernière, le championnat compte 24 courses, mais elles ne sont réparties que sur huit week-ends au lieu de 12.

Les pilotes et les équipes avaient déclaré avant le week-end qu’ils devraient être prudents dans la première course, étant donné qu’il y aurait moins de six heures avant la deuxième course pour effectuer des réparations en cas de collision. Peut-être sans surprise, l’action sur piste était tout à fait fade alors que les voitures se succédaient dans un train DRS. Certains conducteurs ont également signalé une surchauffe des composants de la voiture à la suite de ceux qui les précédaient, tels que leurs turbocompresseurs, et ont dû échapper au sillage pour refroidir la voiture dans la chaleur des sièges de l’après-midi de Bahreïn.

Les pilotes de F2 ont couru trois fois le week-end dernier Les températures élevées ont également affecté les tests de pré-saison de trois jours sur le circuit, les équipes passant des heures dans les stands alors que les sessions de test étaient en direct en attendant que la piste refroidisse.

La deuxième course de sprint de samedi après-midi a été une affaire plus animée, car l’avertissement de la première course a été jeté par la fenêtre par les pilotes, sachant que le résultat de la deuxième course n’aurait aucun impact sur leur lieu de départ pour dimanche. Cela a permis une action spectaculaire avec des pilotes plus rapides partant plus en arrière et sur différents composés de pneus. La bataille de la victoire a été décidée par un combat à trois dans le premier virage dans le dernier tour.

La tenue de la course de nuit, que les pilotes n’avaient pas courue lors des tests, a ajouté une inconnue car les équipes ne savaient pas comment la version modifiée du pneu dur de Pirelli pour 2021 se comporterait dans des conditions plus fraîches. En fin de compte, le nouveau format a prouvé qu’il pouvait fournir un divertissement de première classe.

Il est raisonnable de s’attendre à ce que certains pilotes commencent à être plus prudents lors de la deuxième course, car la moitié des manches de cette année se déroulent sur des circuits de rue, mais plusieurs des prétendants au titre attendus sont déjà en retrait et ils n’auront d’autre choix que de se battre pour chaque indiquer.

Un autre problème d’extincteur a mis fin à la course de Petecof Des passes trop ambitieuses sur la piste sablonneuse de Bahreïn ont contribué à quelques abandons, le type d’action qui se serait produit quel que soit le changement de format. Mais le fait est resté que le nouveau look de F2 n’a pas réussi à masquer ses lacunes familières: à savoir le manque de fiabilité et une gestion parfois incohérente.

Dans la première course, il y a eu trois abandons attribuables à une faute mécanique. Le moteur de la voiture DAMS de Marcus Armstrong est tombé en panne et a éliminé Ralph Boschung de Campos alors qu’il terminait Armstrong à l’arrière juste au moment où il perdait la conduite, et la recrue ART Theo Pourchaire a également perdu de la puissance.

Alessio Deledda de HWA s’est arrêté sur la piste dans la deuxième course, et les espoirs de victoire du pilote Hitech Juri Vips ont pris fin lorsque sa voiture a cessé de rétrograder. Étant donné le faible kilométrage des composants lors des tests effectués par ces deux personnes en particulier, cela a soulevé davantage de questions de fiabilité.

Vips a eu un week-end sans chance.Ce fut un week-end particulièrement frustrant pour le membre de l’équipe junior Red Bull. «Cela a été presque risible», a-t-il réfléchi après avoir été écarté des résultats des qualifications pour un écart technique sans rapport avec sa performance.

La course caractéristique de dimanche a duré neuf tours de plus que le sprint et, chose encourageante, il n’y a pas eu de panne de moteur ou de boîte de vitesses cette fois, mais Gianluca Petecof a dû se garer tôt après que l’extincteur se soit éteint dans sa voiture Campos. C’est un échec qui a été décrit précédemment comme étant un défaut d’un sur un million, mais depuis l’introduction du châssis F2 2018 actuel, il s’est produit plusieurs fois.

En 2020, il y avait de fréquents problèmes de fiabilité tout au long de la saison qui semblaient remonter aux fournisseurs de pièces plutôt qu’aux équipes qui les utilisaient, et le PDG de la série, Bruno Michel, a admis que cela avait «mal réfléchi» sur F2. Avant la saison cette année, il a déclaré que le nouveau format de la série «aiderait à améliorer la fiabilité et la sécurité», mais le week-end n’a pas vraiment suivi ce scénario.

La malchance de Vips incluait plusieurs pénalités et un appel par la suite retiré par son équipe Hitech pour une infraction technique mineure en qualifications, ce qui signifiait que la grille de la course 1 a été réglée quelques heures seulement avant la course. Alors que les qualifications décidaient également de la grille de course, Vips malheureux a été doublé et il a dû repartir de la dernière place deux fois.

Lundgaard a été exclu du podium du deuxième sprint par erreur En plus de son problème de boîte de vitesses, Vips s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour une infraction à la Virtual Safety Car dans la deuxième course, puis à nouveau dans la troisième course. Si ces pénalités semblaient être prévues par les règles, les stewards réagissent à d’autres incidents, en particulier les différents moments de contact tout au long du week-end ont laissé place à l’amélioration.

Trois infractions de contact presque identiques au premier virage par des conducteurs différents ont donné lieu à des appels de «aucune autre action», une pénalité de cinq secondes et une pénalité de 10 secondes ont été les décisions prises.

Les différences d’interprétation de l’incident sont une chose, mais le traitement d’une sanction infligée à Christian Lundgaard de l’ART a été particulièrement décevant. Les commissaires ont négligé le fait qu’il avait purgé sa pénalité de 10 dans les stands alors qu’il se dirigeait vers la deuxième place de la course de sprint de samedi soir. Le temps supplémentaire a été incorrectement ajouté à son résultat de course, le reléguant à la neuvième place, et Lundgaard a été empêché à tort de monter sur le podium.

Ce n’est que quelques heures plus tard qu’ils ont admis qu’ils n’avaient pas été en mesure de vérifier ce que Lundgaard avait fait dans la course et par conséquent l’ont promu à la deuxième place. Cela a laissé les équipes malheureuses, les fans confus et la directrice de l’Académie Alpine, Mia Sharizman, pas impressionnée – Lundgaard et ses collègues juniors alpins Oscar Piastri et la palpitante bataille du dernier tour de Guanyu Zhou pour la victoire faisait également l’objet d’une enquête pour un incident distinct au moment de la cérémonie du podium.

La victoire de Zhou dans la course de fond un jour plus tard a semblé être un crescendo approprié pour le week-end et une préparation appropriée au Grand Prix. Le déplacement de l’événement principal de F2 au même jour que le grand prix était un net avantage du nouveau format. À d’autres égards, cela n’a servi qu’à détourner l’attention des mêmes problèmes que F2 a rencontrés ces dernières années.

