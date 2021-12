Nouveau format : Quick Commerce peut-il réécrire les règles du e-commerce ?

La promesse de Quick Commerce est la livraison des articles essentiels dans les 10 à 90 minutes suivant la passation de la commande



On a beaucoup parlé de Quick Commerce ou de Q-commerce ces derniers temps avec des startups telles que Zepto, capables d’attirer des investissements et même des applications de livraison à domicile existantes telles que Dunzo, Swiggy et Grofers retravaillant leurs modèles. Selon les rapports de Redseer, le segment devrait être multiplié par 10 à 15 au cours des cinq prochaines années pour devenir une opportunité de 5 milliards de dollars d’ici 2025. La pénétration croissante de l’accès numérique accélérée par la pandémie a élargi la clientèle disponible. être exploité par les acteurs du commerce rapide.

La promesse de Quick Commerce est la livraison des articles essentiels dans les 10 à 90 minutes suivant la passation de la commande, créant ainsi une opportunité hyper locale de perturber les modèles de service client existants. Le modèle de commerce électronique actuel dominé par des acteurs tels qu’Amazon, FlipKart, Big Basket et d’autres s’est concentré sur la construction de grands entrepôts à la périphérie des villes à divers endroits pour répondre aux clients à travers le pays à partir de leur plus proche proximité. Le délai de livraison est généralement de quelques heures à quelques jours. Dans le cas du Q-commerce, les entreprises créent généralement des « magasins sombres » qui stockent environ 2000 articles essentiels couvrant l’épicerie, les médicaments en vente libre et d’autres produits de première nécessité au service des clients concentrés dans les 15 à 20 premières villes.

Pour la plupart des habitants des grandes villes telles que Mumbai ou Delhi, une telle expérience n’est pas nouvelle car les magasins Kirana de leur localité offrent un service rapide depuis leurs magasins de proximité bien approvisionnés à proximité de leurs clients. Les magasins Kirana ont des relations existantes avec leurs clients et même sans applications d’IA ou d’analyse, ils ont des informations précises sur les habitudes d’achat des clients et offrent même souvent des crédits pour les achats. Au début du commerce électronique, il était considéré comme une menace pour l’existence des magasins Kirana ; cependant, la plupart d’entre eux ont survécu et ont réussi à protéger leurs territoires et à conserver leur clientèle grâce à la personnalisation du service.

Avec Q-commerce, la question de la survie des magasins kirana se pose à nouveau. Avec l’aide d’une plate-forme numérique et d’outils d’IA intelligents, des économies d’échelle et une micro personnalisation seraient réalisables. Cependant, ce modèle fonctionnerait de manière sélective dans des endroits à forte concentration de personnes qui sont également prêtes à payer pour le service pour des besoins urgents et critiques imprévus de dernière minute. Il peut y avoir de la place pour quelques acteurs pour construire des modèles commerciaux réussis. Il est peu probable qu’il remplace les magasins Kirana dans leur micro-entreprise de niche ou l’acteur de commerce électronique établi. Des partenariats intéressants sont susceptibles d’évoluer entre les magasins kirana et les acteurs de Q commerce. Il est également possible d’offrir des services fiables tels que la plomberie, les réparations électriques et autres via la plateforme Q-commerce et les magasins kirana désireux de se réinventer peuvent également avoir la chance d’y participer.

L’Inde, qui a bouleversé le secteur de la restauration à travers les modèles pionniers tels que Swiggy ou Zomato, a l’avantage significatif d’une population nombreuse requise pour l’analyse de rentabilisation de Q-commerce. Par conséquent, l’Inde ouvrirait-elle à nouveau la voie en perfectionnant le modèle Q-commerce et, grâce à une connaissance approfondie des modèles d’achat des clients, créerait-elle également en cours de route d’importantes opportunités d’emploi dans l’écosystème de livraison ? Outre les poches profondes, l’amélioration continue des capacités technologiques et la capacité de s’adapter rapidement grâce à des informations approfondies sur le comportement des clients seraient la clé du succès de Quick Commerce.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

