Nouveau front pour le combat entre l’Inde et la Chine: bataille à venir sur le futur Bouddha Maitreya

Par Amb P. Stobdan,

Alors que le monde célèbre le 2565e Bouddha Jayanti, la Chine mène apparemment une bataille théologique intense sur le Bouddha Maitreya qui n’est pas encore descendu sur terre. Le mythe de Maitreya est aussi vieux que l’âge du bouddhisme – prophétisé non seulement dans la tradition Theravada et Mahayana, mais aussi dans la tradition Vajrayana. Selon la croyance bouddhiste, Maitreya sur terre serait l’émanation physique du Bouddha Amoghasiddhi Dhyani dans le royaume sambhogakaya.

Les légendes chinoises suggèrent que le noble futur Bouddha Maitreya se manifestera en Chine – au pays du Bouddha Amitabha ou dans la Terre Pure Occidentale – Sukhavati comme le décrivent les Chinois.

La tradition des Chinois notables revendiquant des manifestations de Bodhisattva Manjushri, Maitreya, Avalokittesvara, Vajrapani et autres est bien connue. Le fait demeure que même Bouddha et les principaux Bodhisattvas sont aujourd’hui extrêmement vénérés plus par les Chinois, les Japonais, les Coréens et les Asiatiques du Sud-Est que par les Indiens. Ils croient que les Bodhisattvas compatissants tels que Samantabhadra, Avalokitesvara, Manjushri, Ksitigarbha et d’autres livrent toujours aux êtres souffrants depuis le départ de Bouddha.

On dit que certaines des anciennes écoles bouddhistes chinoises telles que la Terre Pure (jingtu) et les écoles Ch’an qui ont le moins de relations indiennes sont impliquées dans la réalisation de la naissance du prochain Bouddha en Chine. La dernière quête parmi les savants chinois est de travailler sur le Maitreya Vyakarana Sutra, le premier texte sanskrit composé en Chine. Les projets pourraient bénéficier du soutien du CPC.

Pourquoi la Chine se dépêche-t-elle de s’approprier Maitreya?

Apparemment, cela signifie sauver le bouddhisme de l’état actuel de décomposition et libérer le bouddhisme du monopole des autres. Avec le plus grand nombre de croyants bouddhistes, dépassant probablement un demi-milliard, la Chine tient à s’approprier le bouddhisme. La torsion vers Maitreya est de remplacer le Bouddha historique Shakyamuni par le futur Bouddha ou de rendre le Bouddha moins pertinent dans la pratique.

C’est un moyen de désindianiser progressivement le bouddhisme et d’établir la Chine comme la tête de la fontaine du bouddhisme humain surmontant sa place secondaire dans le bouddhisme.

Les Chinois ont déjà déclaré un Bodhimanda (daochang) pour le Bouddha Maitreya dans la province du Guizhou. C’est le Fantian Jingtu ou «Brahma’s Pure Land» au mont Fanjing qui a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018.

De toute évidence, l’Association bouddhiste chinoise (CBA) a un plan déclaré depuis 2017 pour tracer une nouvelle ligne de bataille entre Tianzhu Fojiao (bouddhisme indien) et le nouveau Zhongguo Fojiao (bouddhisme chinois), proposé conjointement par des bouddhistes en Chine, à Taiwan et à Hong Kong. et Macao par le biais du Forum bouddhiste mondial (WBF) tenu en 2006.

La Chine a créé sa propre université de Nalanda dans la zone de tourisme culturel de Sanya Nanshan en 2017. Elle contrôle le mont Kailash, présenté comme Meru dans la cosmographie hindoue et bouddhiste. La bataille est également sur les arbres. Alors que Bouddha est associé à l’arbre Peepal (Ficus religiosa), on pense que Maitreya est associé à l’arbre Nagakesara (Mesua ferrea).

Tout cela se déroule sous les yeux de l’Inde. Certes, la Chine qui se rapproche de son espace culturel inquiète l’Inde. Le Premier ministre Narendra Modi n’a pas tardé à mesurer l’importance du bouddhisme après son arrivée au pouvoir en 2014, et l’a même mis au centre de ses initiatives diplomatiques avec les principaux pays asiatiques. Mais 6 ans plus tard, sa brillante idée a apparemment été détournée par ceux qui cherchent à utiliser le bouddhisme comme un outil géopolitique pour contrer la Chine plutôt que de faire revivre l’Inde en tant qu’épicentre du bouddhisme.

Pire encore, les stratèges indiens ont comparé l’étendue du bouddhisme au panier du bouddhisme tibétain – peut-être en raison d’un déficit de compréhension – sans se rendre compte que le lamaïsme tibétain lui-même a traditionnellement été un outil puissant entre les mains des dynasties impériales chinoises – les Yuan, les Ming et les Qing. La variante tibétaine du bouddhisme est maintenant fortement appropriée par la Chine.

L’homologue indien du Forum bouddhiste mondial (WBF) dirigé par la Chine est la Confédération bouddhiste internationale (IBC), financée par le gouvernement, créée en 2011 et qui organise plusieurs événements mais dépourvue de tout plan philosophique plus profond.

L’obsession indienne actuelle semble travailler sur la prochaine réincarnation du Dalaï Lama. Mais, selon toute probabilité, le processus de sélection va être ancré par ceux qui ont historiquement conceptualisé l’institution du Dalaï Lama au 17ème siècle comme le chef temporel tibétain sous le patronage de l’empire chinois Qing. Tout écart par rapport à la tradition établie serait comme jeter le bébé avec l’eau du bain – même pas bon pour les Tibétains.

Il semble que décider de l’avenir du Dalaï Lama soit un thème mineur dans la stratégie plus large de la Chine pour s’établir en tant que superpuissance bouddhiste éminente. Le Dalaï Lama est considéré comme une émanation des Bodhisattvas Avalokiteshvara. Alors que la Chine se concentre sur un objectif plus élevé de supplanter le Bouddha Amitabha Dhyani (dont la manifestation terrestre était le Bouddha Shakyamuni) à Amoghasiddhi (dont la manifestation sur terre serait le Bouddha Maitreya).

L’Inde a besoin de rajeunir son héritage bouddhiste, car le bouddhisme définit toujours les fondements moraux clés des sociétés asiatiques et recoupe les contextes sociaux, politiques et économiques de nombreuses nations.

Le bouddhisme peut encore jouer un puissant rôle d’équilibrage, mais pour que l’Inde soit un leader mondial, elle doit abandonner son approche myope qui non seulement limite sa propre manœuvrabilité diplomatique bouddhiste, mais risque également de saper son propre héritage bouddhiste.

Pour l’instant, l’Inde manque sérieusement de carburant pour faire tourner sa propre roue du dharma, sans parler de reconstituer celle des autres. Ici, il manque misérablement d’institutions crédibles; pas un seul Indien n’est classé parmi les meilleurs maîtres bouddhistes du monde. En 2007, l’Inde a lancé la relance de l’Université de Nalanda avec le soutien des États du Sommet d’Asie de l’Est. Mais personne ne connaît son statut. Avec un rythme aussi lent, il ne faudrait que quelques années pour que l’Inde se retrouve isolée dans le monde bouddhiste.

Dans le même temps, la recherche de la rivalité avec la Chine sur le bouddhisme, comme beaucoup sont enclins à le faire, semble quelque peu déplacée. Au lieu de cela, les efforts devraient être de toucher le nombre croissant d’adeptes du dharma en Chine, comme l’a fait le Premier ministre Modi en contactant les personnes utilisant le site chinois Weibo sur Buddha Jayanti en 2015.

L’Inde devrait se réjouir de la perspective d’un revivalisme bouddhiste en Chine et de l’impact positif que cela pourrait avoir sur les relations futures de l’Inde avec le pays et avec l’Asie en général. Récemment, lorsqu’un article de China Weibo s’est moqué de la mort du COVID-19 en Inde, les organisations bouddhistes chinoises l’ont rapidement dénoncé comme une mauvaise propagande.

L’Inde doit réaffirmer sérieusement son rôle central et embrasser sa propre tradition de Bouddha, dharma, sangha. Il doit prendre des mesures immédiates pour restaurer des sites touristiques du patrimoine bouddhiste vieux de plusieurs millénaires qui sont en ruines. Ils sont directement liés aux destinées spirituelles de millions de personnes. En améliorant l’infrastructure et la connectivité, l’Inde pourrait puiser dans les pèlerins asiatiques potentiels. Cela pourrait fournir des emplois lucratifs à des millions de nos jeunes. C’est le seul moyen de contrebalancer le récit chinois de Maitreya qui est lié à leur économie basée sur les données et à sa quête néo-impériale.

(L’auteur travaille sur la géopolitique du bouddhisme. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

