Nouveau gameplay d’Elden Ring + Détails révélés ! | Nouvelles de GameSpot

Dans cet épisode de GameSpot News, nous parlons de la révélation du gameplay d’Elden Ring et de la façon dont vous pouvez y jouer tôt, de la sortie anticipée de la mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons 2.0 et du retard du PGA Tour d’EA, de Marvel’s Midnight Suns et de Sol Cresta.

Dans cette vidéo, DeVante parle du regard étendu sur le gameplay d’Elden Ring. Dans les images, nous voyons l’emplacement du jeu « Lands Between » et sa carte, ses combats, ses invocations, ses envahisseurs PvP et ses donjons.

DeVante parle également de la mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons 2.0 avant sa sortie le 5 novembre 2021. La première mise à jour a été signalée sur les réseaux sociaux, lorsque les joueurs ont reçu une invite surprise pour mettre à jour le jeu après s’être connectés.

Plus tard dans la vidéo, le PGA Tour d’EA, Midnight Suns de Marvel et Sol Cresta sont retardés.