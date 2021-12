Nouveau gouvernement allemand : le chancelier Olaf Scholz a des projets progressistes

L’ère Angela Merkel est officiellement révolue. Le nouveau gouvernement de coalition allemand prend le pouvoir mercredi, une rupture avec 16 ans de régime conservateur sous Merkel.

Peut-être pas une pause trop dramatique. La politique allemande est fondée sur la stabilité et la recherche de consensus. Ce nouveau gouvernement, une coalition tripartite forgée par compromis, en est un parfait exemple.

Mais le nouveau chancelier Olaf Scholz, un social-démocrate de centre-gauche (SPD), dirigera un gouvernement de coalition du SPD, des Verts et des démocrates libres pro-business qui a une vision plus moderne et un ensemble de priorités politiques. Il semble que cela remplacera l’approche fragmentaire de Merkel pour gouverner – tirant le pays lentement, lentement, pour éviter toute controverse – par un gouvernement un peu plus progressiste et un peu plus tourné vers l’avenir.

« Après 16 ans de très peu de progrès, je pense que l’Allemagne va subir un choc de modernisation », a déclaré Christian Odendahl, économiste en chef basé à Berlin pour le Center for European Reform.

La coalition adopte des politiques telles que l’abaissement de l’âge de vote à 16 ans, l’élargissement des droits de citoyenneté, l’investissement dans des logements abordables, la légalisation de la marijuana et l’accélération de certains des engagements climatiques du pays.

Ce n’est pas une révolution. Mais un changement modeste reste un changement – ​​si la coalition peut mettre en œuvre ses propositions. Il s’agit toujours d’un étrange mariage politique, et le compromis qui a porté le gouvernement au pouvoir sera testé dès le début. Scholz prendra le relais alors que l’Allemagne est confrontée à une dangereuse vague de coronavirus, et la façon dont ce gouvernement la gère peut faire allusion à sa cohésion, son efficacité et sa stabilité. Et la stabilité, peut-être plus que toute autre chose, peut être la mesure du succès politique.

Scholz a déjà remporté la victoire en rassemblant la coalition

Olaf Scholz et les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD) ont remporté de justesse les élections fédérales de septembre 2021. Il a auparavant été vice-chancelier et ministre des Finances du gouvernement de Merkel, et la campagne l’a présenté comme un leader compétent et stable – la deuxième meilleure chose après la toujours très populaire Merkel.

Cela a fonctionné, juste assez. Le SPD n’a pas remporté suffisamment de sièges au Bundestag (le parlement allemand) gouverner seul, mais aucun autre parti non plus, ce qui signifiait qu’une combinaison de partis devrait se réunir pour former une coalition gouvernementale. C’est la norme dans la politique allemande.

Aucun des deux grands partis, le SPD ou l’Union chrétienne-démocrate, ne voulait former une grande coalition (qui avait existé pendant 12 des 16 années de chancelière de Merkel), ce qui signifiait que trois partis devraient s’associer, un phénomène assez rare à le niveau fédéral qui ne s’est pas produit depuis 1949. Mais le vote était suffisamment proche pour que les démocrates libres pro-business et les Verts de gauche et pro-environnement puissent choisir avec qui ils voulaient travailler, le SPD ou la CDU. Cela leur a donné beaucoup d’influence, car ils pouvaient essentiellement oindre le prochain chancelier. En fin de compte, le SPD, les Verts et les Démocrates libres ont accepté d’entamer des pourparlers.

C’était encore un peu gênant. Cette coalition de « feux de circulation » – nommée d’après les couleurs de parti respectives du rouge (SPD), du jaune (FDP) et du vert (enfin, les Verts) – n’est pas exactement un ajustement idéologique naturel. Le SPD et les Verts existent du côté gauche de l’échiquier politique, ils sont donc plus synchronisés. Mais les démocrates libres sont très favorables au marché libre et soutiennent une baisse des impôts, ce qui ne fait pas toujours bon ménage avec un programme social ambitieux.

Compte tenu de ces lacunes, il semblait que Merkel serait chancelière par intérim pendant encore plusieurs mois. Des négociations tendues et de longue haleine, pouvant durer jusqu’en 2022, étaient prévues. Au lieu de cela, les négociations se sont déroulées avec peu de querelles publiques et peu de fuites. Les trois partis ont finalisé un accord de coalition en à peine deux mois, décrit dans un document assez détaillé de 177 pages. Le consensus signifiait que Merkel arriverait à quelques semaines du record du chancelier le plus ancien.

La coalition a trouvé des moyens de concilier les grandes priorités de chacun. Chacun a obtenu une partie, sinon la totalité, de ce qu’il voulait, ce qui lui a permis de vendre cet accord à ses bases respectives.

Le SPD, bien sûr, obtient la chancellerie, ainsi que des ministères importants comme l’intérieur (pensez à la sécurité intérieure), ce qui leur permettra de renforcer leurs références en matière de sécurité, de logement et de travail, au cœur de leurs circonscriptions et reflétant la plate-forme du parti sur les salaires. et le logement.

Les Verts ont marqué le ministère des Affaires étrangères, dirigé par la co-chef du parti Annalena Baerbock, qui a adopté une politique étrangère plus centrée sur les droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la Russie et la Chine, ce qui est reflété dans une certaine mesure dans le document décrivant le vision de la coalition. Le co-leader des Verts, Robert Habeck, dirigera également un nouveau ministère de l’Économie et du Climat, ce qui donnera aux Verts la possibilité de travailler avec le très important secteur industriel allemand alors qu’il passe à des politiques plus respectueuses du climat.

Les démocrates libres, de leur côté, ont remporté le très convoité ministère des Finances, dirigé par le chef du parti Christian Lindner. Cela leur donnera le pouvoir des cordons de la bourse, contrôlant potentiellement tout plan de dépenses trop ambitieux. L’accord de coalition utilise actuellement une comptabilité intéressante, mais a largement accepté de ne pas augmenter les impôts pour payer les programmes à son ordre du jour.

En ce qui concerne les compromis, ce n’est pas si mal.

De gauche à droite, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, co-leader des Verts, et la leader du SPD Saskia Esken signent l’accord de coalition du SPD, des Verts et du FDP pour former un gouvernement fédéral à Berlin le 7 décembre. Derrière eux, Robert Habeck , co-leader des Verts, le chancelier Olaf Scholz du SPD, et Christian Lindner, leader du FDP.Bernd Von Jutrczenka/alliance photo via .

Mais à quel point ce gouvernement sera-t-il stable une fois qu’il prendra le pouvoir est la grande question. Même avant que le gouvernement de coalition ne soit officiellement annoncé, le SPD, le FDP et les Verts ont commencé à trouver des moyens de travailler ensemble. En novembre, les trois partis ont travaillé ensemble sur d’éventuelles nouvelles mesures Covid-19 et prévoient d’introduire de nouveaux mandats en matière de vaccins. Dans le même temps, le Bundestag a laissé expirer les ordonnances fédérales d’urgence en novembre, que le gouvernement de Merkel avait utilisées pour aider à coordonner la réponse du pays à la pandémie au cours de l’année écoulée. Le FDP était largement opposé à ces ordres. Le compromis, en action.

Ce n’est qu’un point de données, mais il y a d’autres signes encourageants. Sudha David-Wilp, une chercheuse transatlantique basée à Berlin au German Marshall Fund, a déclaré que cette coalition était vraiment un choix – les partis voulaient le faire, et le régler, et tous avaient quelque chose à gagner en le faisant. Ce n’était pas, comme par le passé, un gouvernement de dernier recours. Comme l’a dit Scholz lui-même, les négociations se sont déroulées dans « une atmosphère amicale mais intense, une atmosphère pleine de confiance ».

Au contraire, l’intérêt personnel pourrait aider à garder la coalition intacte. « Les trois partis conviennent qu’ils dirigent cette coalition en vue des élections de 2025 », a déclaré Odendahl. « Ils veulent s’assurer qu’il ne s’agit pas seulement d’un événement ponctuel, mais que les trois partis peuvent en tirer profit et faire raisonnablement et aussi bien lors des prochaines élections. »

Et malgré les différences, les trois partis sont unis autour de quelques grandes choses. Tous les trois sont assez progressistes sur le plan social, par exemple, sur des choses comme les droits des LGBT, et la coalition a proposé un programme comprenant de meilleures protections pour les personnes trans et la fin des restrictions sur les dons de sang des hommes homosexuels. Les parties aussi ont peut-être des idées différentes sur ce que signifie le progrès, mais elles s’unissent autour de l’idée que l’Allemagne doit avancer un peu, et plus vite, pour relever des défis comme le changement climatique.

Scholz a qualifié la coalition « unie par la volonté de rendre ce pays meilleur ». Baerbock l’a qualifié de « nouveau départ pour plus de progrès ». Lindner a déclaré: « C’est notre mission de moderniser ce pays ensemble. »

Les partisans des Verts et des Démocrates libres sont parmi les plus jeunes électeurs d’Allemagne, et cette orientation était donc logique – surtout, encore une fois, s’il s’agit autant de détenir le pouvoir maintenant que de détenir le pouvoir dans quatre ans.

La coalition veut abaisser l’âge de vote en Allemagne à 16 ans. Elle veut légaliser l’herbe, un problème que Merkel n’a jamais vraiment pris en charge. Le changement climatique était un gros problème pour tous les partis lors des élections de 2021, et cet accord accélère le calendrier pour l’Allemagne d’abandonner le charbon, de 2038 à 2030. Le plan appelle également à des investissements sociaux, comme la construction de 400 000 logements abordables et l’augmentation du minimum salaire à 12 euros de l’heure.

Aussi grandes que soient certaines de ces ambitions, il convient de se rappeler que le chancelier lui-même, Scholz, est toujours un homme de la soixantaine qui a été ministre des Finances de Merkel et a couru avec le slogan de campagne « Kompetenz ».

« Olaf Scholz, qui a la disposition, le tempérament, a même certaines des affections du chancelier sortant qui est certes plutôt légendaire, donc ils deviennent presque les mêmes en termes de type de leadership », a déclaré Eric Langenbacher, expert en politique allemande et européenne et professeur à l’université de Georgetown.

« Mais d’un autre côté », a ajouté Langenbacher, « quand vous regardez réellement les détails, ce [coalition] document a le potentiel d’être un document incroyablement progressif.

De grands changements pourraient survenir dans la politique intérieure, mais l’Allemagne peut également avoir une politique étrangère un peu différente

De l’extérieur, l’absence de Merkel sur la scène mondiale ressemble à la transformation majeure.

Merkel a affirmé le rôle de l’Allemagne à l’échelle mondiale et, ce faisant, son propre profil s’est accru, ce qui a également accru l’importance de l’Allemagne. « C’était un phénomène main dans la main », a déclaré David-Wilp. « Quand elle est entrée en fonction en 2005, ce n’est pas comme si elle pensait qu’un jour nous allions l’appeler leader du monde libre. »

Merkel laisse cet héritage au prochain gouvernement allemand. Et sur le papier, au moins, les grandes lignes de la politique étrangère allemande restent intactes. « Il s’agit plus de continuité que de changement », a déclaré Markus Kaim, chercheur principal en sécurité internationale à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité.

Kaim a déclaré que l’accord de coalition reprenait beaucoup des mêmes thèmes que les accords de coalition passés, y compris l’importance des relations transatlantiques et l’importance de l’Union européenne.

Pourtant, il y a des changements, surtout en ce qui concerne les relations avec la Chine. Il y a des mentions spécifiques de problèmes comme Taïwan, le Xinjiang et les violations des droits de l’homme, entre autres. Le ton de la rhétorique dans l’accord de coalition est beaucoup plus belliciste, ce qui, selon les experts, a beaucoup à voir avec les actions du gouvernement chinois et la perception qu’a l’Allemagne de ces politiques au cours des quatre dernières années. « Ce n’est pas seulement une vague rhétorique, il y a une véritable mention de changement », a déclaré Tyson Barker, responsable du programme de technologie et d’affaires mondiales du Conseil allemand des relations étrangères.

Cela peut également être lié à une évolution plus subtile vers une politique étrangère davantage axée sur les valeurs. Les Verts, en particulier, ont poussé à confronter la Russie et la Chine sur les violations des droits de l’homme, et à élever ces inquiétudes sur les liens financiers avec ces puissances. Merkel a également épousé ces valeurs, elle était aussi une pragmatique en matière de politique internationale.

Bien sûr, personne ne sait exactement à quoi cela pourrait ressembler dans la pratique, ou si cela est pratiqué du tout. Merkel a centralisé la politique étrangère à la chancellerie ; elle s’est occupée de l’Europe, de la Chine, de la Russie et des États-Unis. La plupart des experts pensaient que la chancellerie et Scholz continueraient de définir et de guider la politique étrangère et européenne, mais sa vision du monde n’est pas vraiment bien comprise. Une autre grande question est de savoir quelle sera l’influence des Verts et si un pouvoir sera dévolu au ministère des Affaires étrangères, donnant à Baerbock une plus grande visibilité internationale.

À tout le moins, selon les experts, cela contribuera probablement à élever encore plus le changement climatique en tant que problème international. « Lorsque Baerbock participe à une réunion avec un autre ministre des Affaires étrangères, que ce soit de Russie, de Chine, d’Arabie saoudite, des États-Unis, alors que dans les anciens points de discussion ou l’ordre des problèmes, le changement climatique aurait pu être sixième ou dixième, cela va être deux ou trois », a déclaré Barker.

La politique étrangère ou la politique de l’UE n’ont pas vraiment joué un grand rôle dans les élections, mais Scholz pourrait rapidement être mis à l’épreuve sur ses compétences diplomatiques, en particulier avec la crise qui se prépare en Ukraine. Dans le même temps, le nouveau gouvernement allemand veut probablement se concentrer beaucoup plus près de chez lui, en particulier sur la pandémie, la reprise et son programme de politique sociale et économique.

« La plupart des gens, je pense, reconnaissent qu’il doit y avoir ce genre de focalisation nationale plus importante, et cela renouvellera et peut-être autonomisera l’Allemagne, afin qu’elle puisse continuer ce rôle mondial à l’étranger », a déclaré Langenbacher.