Nouveau groupe de travail pour s’attaquer au problème des limites de piste de la F1 · .

Les équipes de Formule 1 ont convenu de former un groupe de travail pour examiner comment les limites de piste peuvent être appliquées de manière plus claire et cohérente.

Les différends sur les limites de piste ont été au centre d’une série de controverses au cours des trois premières courses de la saison. Max Verstappen a été impliqué dans certains des cas les plus notables.

Le pilote Red Bull a dû céder la tête du Grand Prix de Bahreïn à Lewis Hamilton après avoir dépassé son rival hors piste. Lors du Grand Prix du Portugal, Verstappen a été surpris de perdre le point bonus du meilleur tour en raison d’une violation des limites de piste.

Cependant, il y a eu peu d’infractions aux limites de piste sur le circuit de Catalunya le week-end dernier. L’herbe et le gravier marquent le bord de la piste dans la majorité des virages, empêchant les conducteurs de prendre l’avantage en courant large.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, qui a déclaré au Portugal que son équipe avait subi des appels «brutaux» sur les limites de la piste, a présenté le circuit espagnol comme un exemple de la façon dont les limites devraient être appliquées.

«De toute évidence, ce n’était pas un problème sur cette piste à cause du tracé», a déclaré Horner. «Je pense que cela vous dit quelque chose, n’est-ce pas?

«Alors pourquoi n’était-ce pas un problème ici et dans d’autres lieux? Ce ne sera pas non plus un problème pour la prochaine course et probablement pas pour celle d’après.

Les équipes ont discuté du différend en cours sur les limites de la piste le week-end dernier et ont décidé de former un nouvel organe pour s’attaquer au problème. «Il y a eu une discussion saine, un groupe de travail est en cours de création», a déclaré Horner.

«Nous devons juste trouver quelque chose de simple, clair et compréhensible pour les pilotes, les fans, les équipes, et cetera. Cela ne devrait pas être si difficile.

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a déclaré qu’il serait heureux d’incorporer plus de limites physiques, mais a expliqué que ce n’était pas toujours possible sur toutes les pistes.

«Idéalement, nous aimerions avoir une limite stricte partout», a-t-il déclaré. «Mais les faits sont avec les circuits que cela a été un processus d’évolution continu.

«Il y a des endroits qui sont des problèmes de limite de piste un an, pas le suivant et vice-versa. C’est donc une évolution continue que nous travaillons avec chacun des circuits. De toute évidence, cela nécessite un investissement important de leur part de ce point de vue. »

Masi a convenu que les deux prochaines courses sur pistes de rue ne devraient pas voir une répétition des différends qui ont eu lieu à Bahreïn, à Imola et en Algarve.

«Dans un sens, ce serait bien d’avoir des murs partout, comme on le verra dans quelques semaines à Monaco ou à Bakou. Mais évidemment, nous courons sur différents types de circuits tout le temps, quand nous regardons tout du point de vue de la sécurité, nous devons trouver le meilleur équilibre de tout dans chaque situation. Et chaque virage est différent, chaque circuit est différent.

