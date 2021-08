Nouveau Guilty Gear: Strive Character Is Jack-O, sortie le 27 août

in

Dans un article de blog, le développeur Arc System Works a annoncé que le prochain personnage DLC pour Guilty Gear: Strive’s Season Pass 1 est Jack-O’. Pour ceux qui possèdent le Season Pass 1 du jeu, Jack-O’ sera disponible le 27 août, et tout le monde pourra jouer avec elle le 30 août.

Jack-O’ est un être artificiel créé par Asuka R. Kreutz, également connu sous le nom de That Man, dans le but d’arrêter le renouveau de la Justice, le héraut de la destruction. Elle est sa servante avec Raven et I-No. Aria Hale, l’intérêt amoureux du protagoniste principal de la série, Sol Badguy, a été utilisé comme base pour Jack-O’. Cela a conduit Jack-O’ à empêcher la renaissance de Justice dans le passé en fusionnant avec l’âme d’Aria au sein de Justice.

L’âme d’Aria est restaurée dans celle de Jack-O, mais la conscience d’Aria ne s’est pas encore pleinement manifestée. Jack-O est maintenant dans un état instable car sa personnalité n’a pas changé. Alors qu’elle essaie de garder ses émotions sous contrôle, elle a tendance à être enfantine lorsqu’elle échoue. Afin d’atténuer cela, elle porte un masque spécial pour garder son calme.

Le premier personnage post-sortie du jeu pour le Season Pass 1 était Goldlewis Dickinson, qui a été lancé le mois dernier. Selon la bande-annonce de Jack-O, il y aura un autre personnage à venir dans le jeu dans le cadre du Season Pass 1 cette année. Deux autres devraient apparaître en 2022.

Guity Gear : Strive est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

