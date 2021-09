Nouveau Gujarat CM Bhupendra Patel rencontrera le président Kovind, le vice-président Naidu et le Premier ministre Modi à Delhi lundi

in

Patel, un député de premier mandat, a prêté serment en tant que 17e ministre en chef du Gujarat lundi, deux jours après la sortie surprise de Vijay Rupani de son poste.

Le nouveau ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, doit rencontrer le président Ram Nath Kovind, le vice-président M Venkaiah Naidu et le Premier ministre Narendra Modi lors de sa visite d’une journée à Delhi lundi, a annoncé le CMO.

Patel rendra une visite de courtoisie à Kovind et Naidu pour la première fois après avoir occupé le poste le plus élevé de l’État, a déclaré le bureau du ministre en chef (CMO) dans un communiqué publié dimanche.

En plus de rendre une visite de courtoisie au Premier ministre, Patel doit également rencontrer le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le président du BJP JP Nadda avant de retourner à Ahmedabad lundi soir, a-t-il ajouté.

Patel, un député de premier mandat, a prêté serment en tant que 17e ministre en chef du Gujarat lundi, deux jours après la sortie surprise de Vijay Rupani de son poste.

Les élections législatives du Gujarat devraient avoir lieu en décembre 2022.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.