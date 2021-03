Nouveau Gurgaon: un point névralgique résidentiel et commercial émergent dans la RCN

Le potentiel inexploité de New Gurgaon a incité plusieurs promoteurs immobiliers à faire une incursion dans la région.

Soutenu par un emplacement stratégique et des développements infrastructurels rapides, Gurgaon est devenu une destination recherchée par les multinationales et les entreprises informatiques du Fortune 500. La région abrite plusieurs quartiers d’affaires caractérisés par des développements intégrés englobant des lieux de travail, des espaces de vente au détail, des magasins d’alimentation et de boissons et des options de divertissement.

Avec cette région proche de la saturation, l’attention se tourne maintenant vers New Gurgaon, qui est devenue un haut lieu dynamique d’activités résidentielles et commerciales. Une excellente connectivité et une série de développements infrastructurels ont conduit à l’émergence de plusieurs pôles industriels à proximité de New Gurgaon, tels que Manesar, Neemrana, Bawal, Dharuhera et Bhiwadi d’une part, et Cyber ​​City, Sohna Road, Udyog Vihar sur le autre.

La montée en puissance des bureaux a invariablement renforcé les infrastructures sociales à proximité, y compris les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, les sociétés bancaires et financières, les espaces commerciaux et de vente au détail, les restaurants et les points de vente d’aliments et de boissons, les espaces de divertissement et de loisirs et bien plus encore. La région abrite des entreprises de premier plan telles que Grey Orange, TCS, American Express et bien d’autres. Des marques leaders telles que HDFC, ICICI, KFC Sodhi’s et The Body Shop, etc. ont vu le jour dans la région. De plus, Big Bazaar, Decathlon et Cinepolis devraient bientôt faire des percées dans la région.

Le potentiel inexploité de New Gurgaon a incité plusieurs promoteurs immobiliers à faire une incursion dans la région. Les espaces de bureaux à la fine pointe de la technologie combinant des services de vente au détail, de divertissement, de restauration et de boissons sous un même toit sont la marque de leurs offres immobilières.

DLF est l’un des développeurs qui parient gros sur New Gurgaon. Le promoteur possède environ 300 acres de terrain dans cette région. Il a des plans ambitieux pour le développement de plus de 25 millions de pieds carrés dans le futur. Son offre phare – DLF Corporate Greens – redéfinit le paysage grâce à des équipements de premier ordre et à une expérience client améliorée. Un accord récent entre DLF et American Express, d’une valeur de Rs 300 crore pour neuf acres de terrain, témoigne de l’énorme potentiel de la région.

«La ville du millénaire Gurugram est apparue comme un modèle pour les villes futures et pas seulement comme un pôle immobilier. En tant que ville audacieuse et tournée vers l’avenir et disposant d’un emplacement stratégique qui a facilité une excellente connectivité, elle est affirmée comme la nouvelle plaque tournante de l’Inde pour les entreprises souhaitant établir leur siège social, qui comprend la plupart des entreprises indiennes Fortune 500. Au cours de la dernière décennie, le succès fulgurant de Gurugram a cédé la place à l’émergence de New Gurgaon, en tant que nouveau centre névralgique et quartier des sous-entreprises de Gurugram. Les entreprises informatiques et manufacturières ont raisonnablement dominé cette région, ce qui a conduit à une explosion de centres résidentiels autour de ces développements commerciaux, embourgeoisant le paysage en mutation », déclare Karan Kumar, CMO, DLF Ltd.

«Situé stratégiquement entre Manesar et Gurgaon, le quartier bénéficie non seulement d’une connectivité transparente avec New Delhi et d’autres zones périphériques, mais son infrastructure planifiée et la disponibilité d’options de logement dans toutes les catégories font de New Gurgaon un emplacement privilégié pour beaucoup. L’augmentation de la demande et la montée de la culture du «walk to work» ont conduit les grandes marques commerciales et de détail à s’installer dans ce domaine, ce qui en fait le futur centre commercial de NCR », ajoute Kumar.

Plaza at 106 by VIRIDIAN RED est situé à un emplacement privilégié de l’autoroute Dwarka dans le secteur 106 Gurgaon. Selon les experts de l’industrie, le projet est une fusion idéale d’espaces multi-utilitaires de studio, de vente au détail et commerciaux.

Vatika Group et Elan Group figurent également parmi les acteurs dominants de la région. Le groupe Vatika abrite tous ses sites verticaux occupant 1 lakh de bureau de style campus dans le 1 million de pieds carrés d’espace commercial et de vente au détail prêt à emménager INXT. Elan a proposé des offres telles que Elan Mercado – un développement intégré de trois acres avec un mélange de High-Street Retail, Foodcourt, Multiplex & Luxury Serviced Residences dans le secteur 80, New Gurgaon.

Vineet Taing, président du Vatika Business Center, déclare: «Avec des industries diversifiées qui ne se limitent pas à l’hôtellerie, la santé, la vente au détail, la banque, l’éducation et bien d’autres, rejoignent le train en marche, le rend plus attrayant pour les investisseurs potentiels. Vatika Group, qui détient la plus grande partie des offres immobilières ici à New Gurugram, a également délocalisé toutes ses verticales occupant 1 lakh sq. L’espace commercial et de vente au détail à emménager INXT a dans l’offre, conformément à sa vision de faire partie de l’histoire de croissance de New Gurugram. Nous lancerons prochainement nos centres d’affaires, nos espaces de bureaux gérés et nos espaces aménagés en sous-location à Vatika INXT. »

La mise en service du corridor industriel Delhi-Mumbai et du corridor de fret dédié ouvrira de nouvelles perspectives et débloquera le potentiel économique de New Gurgaon. En outre, les systèmes de mobilité de nouvelle génération tels que le système de transport en commun rapide régional (RRTS) et la liaison ferroviaire du métro Delhi-Faridabad amélioreront la connectivité, attirant ainsi plusieurs autres entreprises pour y établir leur base.

Selon les experts du secteur, au milieu des développements infrastructurels et de l’intérêt croissant des développeurs, le boom commercial de New Gurgaon est là pour rester, alimentant les développements résidentiels et le transformant en un centre névralgique de premier plan et le quartier sous-commercial de Gurugram sur les lignes de DLF Cybercity.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.