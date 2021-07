Nouveau GXT 863 Mazz de Trust : un clavier de jeu mécanique spectaculaire avec la meilleure qualité et précision | Jeux

in

Trust, marque de référence en accessoires numériques, continue de nous proposer les meilleurs périphériques gaming à un prix imbattable. A cette occasion, le fabricant présente le nouveau GXT 863 Mazz, un clavier mécanique robuste conçu pour offrir la meilleure expérience de jeu et un design spectaculaire.

Choisir la meilleur clavier de jeu est un besoin primordial pour les joueurs, car disposer d’un appareil rapide, confortable et fiable offre avantages compétitifs pour ceux d’entre nous qui passent de longues heures devant l’écran.

En outre, il existe certains genres, tels que tireurs ou la jeux de stratégie en temps réel, dans lequel avoir un bon clavier Cela peut faire la différence entre remporter une grande victoire ou succomber tôt, nous invitant à chercher un appareil à la hauteur.

Pour cette raison, Confiance, marque de référence en accessoires numériques, présente le GXT 863 Mazz, son nouveau clavier mécanique ultra-rapide conçu pour que l’utilisateur se concentre uniquement sur le fait de donner le meilleur de lui-même à chaque match. Faisons connaissance !

Faites confiance au GCT 863 Mazz : un clavier mécanique idéal pour le gaming

Le clavier Trust GXT 863 Mazz a été spécialement conçu pour garantir la meilleure expérience de jeu, car il comporte commutateurs à réponse rapide et une éclairage à effet de vague aux couleurs de l’arc-en-ciel, ce qui lui donne un design unique.

Grâce à ces Interrupteurs linéaires mécaniques RED Outemu, le Trust GXT 863 Mazz n’offre aucune résistance et aucun bruit, ce qui le rend extrêmement Rapide, sensible Oui silencieux, étant très efficace dans les jeux d’action.

Avec une force d’actionnement minimale de 30 g (50 g max) et un point d’actionnement de 2 mm (course totale de 4 mm), ce clavier enregistre l’entrée avant même que l’utilisateur n’appuie complètement sur la touche, offrant un sensation linéaire et une grande durabilité, puisqu’il supporte jusqu’à 50 millions de frappes.

De plus, le GXT 863 Mazz est équipé du Technologie de renversement N-Key, une système anti-fantôme Il enregistre chaque frappe, donc aucune commande ne passe inaperçue. Bien sûr, il a aussi un mode de jeu cela désactive la touche Windows, ce qui nous garantit de rester dans le jeu en cas d’appui accidentel sur la touche au plus fort du jeu.

Avec une grande qualité de construction et les meilleurs matériaux, le clavier Trust GXT 863 Mazz se distingue également par ses options de personnalisation, qui sont adaptées aux goûts de chaque utilisateur à travers 14 modes d’éclairage différents, y compris l’éclairage RGB Rainbow.

Et le meilleur de tous, ce grand périphérique convient à tous les budgets, car le Trust GXT 863 Mazz a un Prix ​​public conseillé de seulement 49,99 €. Imbattable!