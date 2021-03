Nouveau héros de version et Patch 7.29 Pour Avril Confirmés

Le nouveau héros et le patch très attendus vous attendent.

Valve a récemment introduit une mise à jour pour réorganiser l’expérience des nouveaux joueurs dans Dota 2. La mise à jour comprend de nombreux changements et de nouveaux ajouts au jeu. La mise à jour contient également un petit paragraphe qui révèle la date de sortie du nouveau héros et 7,29 patch.

Dota 7,29 viendra avec un nouveau héros et une mise à jour centrés sur l’équilibre le 9 Avril 2021. # Dota2 pic.twitter.com/qZNu7KoGl6 – Wykrhm Reddy (@wykrhm) 25 Mars, 2021

Le patch 7.29 axé sur l’équilibre arrivera le 6 avril 2021. Valve présente également le nouveau héros le même jour. Bien que l’on ne sache toujours pas qui sera le nouveau héros, de nombreux membres de la communauté spéculent qu’il s’agira de Selemene.

Selemene est une déesse de la Lune vénérée par Mirana et Luna. Selon les théories sur reddit, le début de l’anime nouvellement lancé Dota: Dragon’s Blood’s trailer dit « il dépose les fleurs, elle reviendra ». Il ne ressort pas de la théorie artisanat seul si la remorque parle en effet d’Selemene, et laissant entendre qu’elle sera le nouveau héros. Cependant, s’il est vrai, les fans Dota peuvent ajouter un autre héros semblable à Mirana et Luna à leurs files d’attente.

Outre les nouvelles mises à jour des joueurs, la série animée Dota a également lancé aujourd’hui! Vous pouvez diffuser maintenant sur Netflix.

C’est ici.https: //t.co/QrGLeYpBEd@netflix @NXOnNetflix pic.twitter.com/guNVn4cz9K – DOTA 2 (@ DOTA2) 25 Mars, 2021

Restez à l’écoute de ESTNN pour toutes les dernières nouvelles et faits saillants de Dota 2!

Image vedette: @wykrhm