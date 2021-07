Nouveau (ish) Nintendo Switch, et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-7-2021/

Salut à tous ! Nick est encore là, pour remplacer Tristan la semaine prochaine. Nous avons essayé de déployer notre bot Trist-AI pour cela, mais il a fini par errer dans la cuisine à la recherche de Tim Tams.

Découvrez la Nintendo Switch (OLED)

Après des mois (ou des années?) De fuites et de spéculations sur une console Nintendo Switch améliorée, le géant japonais du jeu vidéo a finalement dévoilé son nouveau matériel hier… via un tweet.

Cependant, le manque de fanfare était quelque peu justifié. La nouvelle console Nintendo Switch (OLED) à 350 $ sera lancée le 8 octobre et il s’agit au mieux d’une mise à niveau incrémentielle. (Autorité Android)

En fait, la seule mise à niveau significative est l’écran OLED éponyme, et même cela n’est pas trop impressionnant. Pour référence, la PlayStation Vita, vieille de près de dix ans, est livrée avec un écran OLED de 5 pouces (et un audio Bluetooth pour démarrer).

Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle (et quelque peu grinçante) ici, mais voici la vérité :

Ce que Ninten a fait :

Nouvel écran OLED de 7 pouces avec biseau réduit, meilleur contraste et couleurs plus vives. Béquille plus large qui s’ajuste à différents angles de vision. Port LAN ajouté au dock pour un jeu en ligne amélioré. Le stockage interne est passé à 64 Go (au lieu de 32 Go). Haut-parleurs légèrement améliorés. Vient maintenant dans un nouveau coloris blanc.

Ce que Ninten n’a pas fait :

Aucune amélioration sur les internes. Il dispose du même chipset, RAM et durée de vie de la batterie que le commutateur standard. Pas de résolution améliorée. Le panneau OLED est toujours en 720p, ce qui signifie une netteté réduite en raison d’un PPI inférieur. Pas de sortie 4K. La lecture ancrée atteint toujours un maximum de 1080p. Pas de son Bluetooth. Vous aurez toujours besoin d’acheter un dongle. Pas de Joy-Cons mis à niveau. Attendez-vous à une dérive au fil du temps.

C’est pour qui ?

Si vous avez déjà une Nintendo Switch, ce n’est pas vraiment une mise à niveau. L’écran OLED plus grand est idéal pour les jeux portables, mais comme la résolution reste la même, cela ne change pas la donne. Si vous n’avez pas encore de Switch et que vous ne voulez pas de la Nintendo Switch Lite non dockable, cela vaut probablement les 50 $ supplémentaires par rapport au modèle de base. Si vous jouez principalement sur un téléviseur en mode ancré, il y a très peu de raisons d’obtenir le modèle OLED. Mis à part le port LAN du nouveau dock, les performances seront exactement les mêmes que celles du modèle moins cher. D’un point de vue commercial, le nouveau modèle est peut-être moins axé sur le plaisir des joueurs inconditionnels que sur la stabilisation de la demande. Comme le dit l’analyste de NPD Mat Piscatella : « À l’époque, les révisions des portables de Nintendo stabiliseraient la courbe de la demande et raffermiraient les ASP. Ils visaient à maintenir les performances de vente et à empêcher l’attraction des baisses de prix et des stocks périmés. Le Switch OLED est tout droit sorti de ce livre de jeu à succès.

Notez qu’il n’y a toujours aucune mention d’une Nintendo Switch Pro, ce que la plupart des fans voulaient/attendaient vraiment. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas en préparation, mais il est peu probable qu’il soit publié avant la fin de 2022, peut-être associé au très attendu Breath of the Wild Sequel.

Ma prise préférée ? “Le vrai Switch Pro était les amis que nous nous sommes faits en cours de route.” (via l’utilisateur Reddit u/FinalHero13).

Rassemblement

👂 Rien ne continue de couler d’informations sur son premier produit, les écouteurs Ear 1. Dans ce cas, il s’agit d’un prix inférieur à 100 $ et d’une suppression active du bruit (Android Authority).

📷 La guerre des mégapixels pourrait ralentir, la rumeur selon laquelle Samsung s’en tiendrait à un capteur 108MP dans sa prochaine gamme Galaxy S22, en se concentrant sur « polonais » plutôt que sur des pixels plus bruts (Android Authority).

📱 En parlant de Samsung, le Galaxy S21 FE a récemment été aperçu en train de passer par l’agence de certification chinoise TENAA, révélant des détails clés sur le futur appareil (Android Authority).

🐌 Des découvertes récentes indiquent que le OnePlus 9 Pro peut ralentir les performances dans Chrome (AnandTech).

Des sources indiquent que le président Biden pourrait pousser la Federal Trade Commission à créer de nouvelles règles de « droit de réparation ». Ce serait une énorme nouvelle pour les technologies grand public comme les smartphones, mais les grands gagnants seraient en fait les agriculteurs (Bloomberg).

👃 Amazon vend désormais des kits de test COVID-19 pour 39,99 $, avec des résultats en 24 heures. Revivez l’excitation des écouvillons nasaux incroyablement invasifs dans le confort de votre foyer ! (Technique Crunch).

🕹 Dans ce qui pourrait être une énorme aubaine pour les développeurs de jeux, Amazon rend son moteur de jeu Lumberyard open source, offrant une alternative gratuite aux produits sous licence comme Unity (VentureBeat).

Peugeot a dévoilé sa nouvelle hypercar qui sera utilisée pour la course d’endurance des 24 Heures du Mans et plusieurs autres épreuves du championnat du monde d’endurance (Ars Technica).

Mercredi bizarre

Dans ce qui est peut-être l’utilisation la plus insignifiante de la technologie de l’IA ces dernières années, l’artiste numérique Dries Depoorter a utilisé la reconnaissance faciale pour repérer à quelle fréquence les politiciens flamands sont distraits par leurs smartphones pendant que le Parlement siège.

Chaque fois que le logiciel détecte un regard errant, l’homme politique est nommé et humilié sur Twitter sous le pseudonyme The Flemish Scrollers.

Vous pourriez dire qu’ils pourraient faire un travail important sur leurs téléphones, mais il y a un peu d’histoire à l’effet contraire. Par exemple, le ministre-président flamand Jan Jambon a suscité l’indignation en 2019 lorsqu’il a été aperçu en train de jouer à Angry Birds sur son téléphone lors d’un débat politique au Parlement (via The Brussels Times).

Pour ma part, je me réjouis de ce genre de responsabilité (du moins pendant que je travaille encore à domicile).

Jusqu’à demain,

Nick Fernandez, rédacteur en chef

