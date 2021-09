Nouveau jalon pour VeChain : 10 millions de blocs sans temps d’arrêt | Invezz

VeChain (VET / USD), l’une des plateformes de gestion de la chaîne d’approvisionnement les plus connues de l’industrie de la cryptographie, vient de franchir une nouvelle étape récemment, et juste à temps, avant l’arrivée de la mise à jour du consensus. Le nouveau jalon fait référence au nombre de blocs traités sans subir de temps d’arrêt au sein de son réseau central Thor.

Aujourd’hui, le réseau principal #VeChainThor vient d’atteindre 10 000 000 de blocs sans temps d’arrêt – une étape importante qui témoigne de l’évolutivité, de la sécurité et de la stabilité à toute épreuve de notre blockchain publique.https : //t.co/tCEOR0rzzL – Fondation VeChain (@vechainofficial) 1er septembre 2021

La nouvelle réalisation a été signalée par la Fondation VeChain elle-même, qui a noté que le réseau dépassait les 10 millions de blocs. L’annonce a été faite via Twitter hier, le 1er septembre, et au moment où elle a été faite, le réseau VeChain Tor traitait le bloc numéro 10 004 141.

La Fondation a également noté que le jalon signifie la sécurité, l’évolutivité et la stabilité inégalées de la blockchain. Même comparé au Bitcoin (BTC/USD), considéré comme lent mais fiable, VeChain a un avantage significatif, avec une disponibilité de 100 % contre 99,98 % pour Bitcoin depuis son lancement en janvier 2009.

La fondation a également déclaré avoir constaté l’utilisation d’escroqueries par le grand géant de la vente au détail Walmart, ainsi qu’une augmentation des niveaux d’adoption par le gouvernement en Chine et à Saint-Marin. Comme vous le savez probablement, la Chine n’est pas particulièrement favorable à la cryptographie en ce qui concerne la plupart des projets, mais pour une raison quelconque, elle a un faible pour VeChain, avec qui elle s’est associée en juin 2020 pour lui permettre de suivre les produits alimentaires.

Nouvelles mises à jour de la plateforme VeChain en cours

Le jalon VeChain est un accord majeur, mais il ne marque pas la fin de développements passionnants. Comme la Fondation en a informé les utilisateurs, il existe des mises à jour majeures de l’infrastructure dans le monde, notamment Proof of Authority 2.0. De plus, la Fondation a annoncé encore plus de partenariats, de cas d’utilisation, de croissance, d’applications communautaires, etc.

Sa plate-forme de gestion de la chaîne d’approvisionnement d’entreprise sera mise à niveau vers le mécanisme de consensus de nouvelle génération appelé PoA 2.0-SURFACE, et elle prétend qu’elle sera plus sécurisée, adaptable aux cas d’utilisation et relativement sans fourche. En plus de cela, la mise à jour permettra également de meilleures performances sur la blockchain.

