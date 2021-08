Mayim Bialik portait une étoile juive pendant qu’elle filmait tout “Jeopardy!” épisodes qu’elle a co-animés.

Bialik a été annoncé comme l’un des nouveaux animateurs permanents du jeu télévisé mercredi. La star de “Big Bang Theory” et producteur exécutif Mike Richards reprendra le rôle précédemment tenu par Alex Trebek, décédé en novembre dernier.

« Voici un secret amusant : je portais une étoile juive dans chaque épisode de « Jeopardy ! » que j’ai hébergé en tant qu’invité », a déclaré Bialik au Jewish Journal. “Parfois une épingle, parfois une bague et le plus souvent, l’un des deux Mogen Dovid “cachés”. Une de mes tenues comportait des boucles d’oreilles de la Cité de David à Jérusalem, qui ont été déterrées lors d’une fouille ces dernières années.

“Je trouve des moyens de maintenir mon sens de” judéité ” partout où je vais”, a-t-elle ajouté. “Et c’est particulièrement important pour moi de le faire sur une scène aussi publique.”

‘PÉRIL!’ ANNONCE MAYIM BIALIK ET MIKE RICHARDS COMME HTES PERMANENTS POUR REMPLACER ALEX TREBEK

Mayim Bailik et le producteur exécutif Mike Richards ont été nommés nouveaux hôtes permanents de “Jeopardy!” mardi. (Photo de : Banque de photos Weiss Eubanks/NBCUniversal/NBCU via .)

Bialik a déclaré qu’elle allait trouver plus de moyens d'”honorer” sa “famille et son peuple”, ainsi que l’héritage de Trebek au cours des saisons à venir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai hâte de trouver d’autres façons d’honorer ma famille et mon peuple et l’héritage d’Alex Trebek alors que je commence ma haute saison des fêtes avec la planification du tournage de” Jeopardy ! “”, a-t-elle partagé.

Richards assumera les fonctions d’hébergement pour la saison 38 de “Jeopardy!” tandis que Bialik accueille une série de jeux dérivés et d’événements spéciaux tels que le prochain “Jeopardy! National College Championship”.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

L’ancien “Jeopardy!” le producteur exécutif a déjà animé des jeux télévisés tels que “Divided”, “The Pyramid”, “High School Reunion” et “Beauty and the Geek”. Bialik n’a pas beaucoup d’expérience dans l’hébergement et est surtout connue pour son rôle dans “The Big Bang Theory”.