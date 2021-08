Nouveau jeu et date d’annonce

in

Les prédictions PS Plus de septembre 2021 commencent à faire surface et – malgré l’absence de fuites – l’un des jeux gratuits pourrait être un tout nouveau titre.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Sony cherche à ajouter un niveau plus cher à son service d’abonnement. Si les rumeurs sont vraies, l’une des incitations pourrait être une adhésion à Crunchyroll, car Sony Pictures a récemment finalisé l’acquisition d’AT&T.

Ce qui précède serait une proposition attrayante pour les fans d’anime, mais ce sont les jeux gratuits dont la plupart des gens se soucieront toujours.

Quand les jeux PS Plus de septembre 2021 seront-ils annoncés ?

Aucune date d’annonce n’a été confirmée, mais il est possible que le prochain lot de jeux gratuits PS Plus soit dévoilé le 1er septembre.

Soit cela, soit ils seront probablement révélés le 30 ou le 31 août. Sony annonce généralement ses cadeaux à venir au cours de la dernière semaine du mois en cours ainsi que sept jours avant la sortie des récompenses.

Nous savons que les nouvelles offres seront disponibles le 7 septembre, alors assurez-vous de télécharger la sélection d’août de Tennis World Tour 2, Plants Vs. Zombies et Hunter’s Arena avant cela.

Fuites

Il n’y a pas de fuites PS Plus en septembre 2021 au moment de la rédaction, mais la rumeur dit que Sony pourrait chercher à ajouter Crunchyroll à son service d’abonnement PlayStation.

Cette rumeur est une gracieuseté d’Eurogamer qui rapporte que Sony envisage d’offrir potentiellement Crunchyroll dans le cadre d’une option premium plus chère. Bien que non confirmé, cela signifie essentiellement qu’il pourrait y avoir un niveau plus coûteux à l’avenir où vous obtiendrez des jeux gratuits ainsi qu’un accès à une bibliothèque empilée d’anime.

Prédictions PS Plus de septembre 2021

L’une de nos prédictions PS Plus de septembre 2021 pour PS4 et PS5 est FIST: Forged In Shadow Torch.

Sony a annoncé que les prochains jeux gratuits seront disponibles le 7 septembre, et c’est à ce moment-là que le jeu ci-dessus sortira. En outre, cela faisait également partie de l’annonce de la PlayStation Indies Initiative en juillet 2020.

Outre Forged in Shadow Torch qui sera également disponible sur Steam, l’un des autres titres pourrait être Dragon Ball Z Kakarot ou un autre jeu d’anime pour célébrer l’acquisition de Crunchyroll par Sony.

Nous mettrons à jour cet article si des fuites apparaissent.

