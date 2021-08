Nouveau jeu South Park en cours de développement 10z viral

in

Parc du Sud a une toute nouvelle suite de saisons et de films alignés, grâce à un nouvel accord avec Paramount +. Mais ce rapport contenait également une friandise révélant un nouveau Parc du Sud Jeu.

Le rapport de Bloomberg ne contient pas grand-chose sur ce prétendu Parc du Sud titre, seulement qu’il s’agit d’un « jeu vidéo 3D qui se déroule dans le monde de »Parc du Sud‘” que Parker et Stone investiront en utilisant leur argent de Paramount. Le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, a répondu sur Twitter en disant qu’il ne savait pas qui créait ce jeu basé sur la longue série animée pour adultes. Il n’y a eu aucune annonce officielle d’un tel jeu de la part de son développeur ou éditeur mystère.

Schreier soulève un point valable car il n’est pas clair quelle équipe le ferait. Obsidian Entertainment, le studio derrière les années 2014 South Park : le bâton de la vérité, appartient désormais à Microsoft et travaille sur trois jeux annoncés : Fondé (qui est actuellement en accès anticipé), Déclaré, et Les mondes extérieurs 2. Entre l’acquisition et d’autres projets, il est très probable qu’Obsidian ne fasse pas également un autre Parc du Sud Jeu.

Ubisoft San Francisco, le développeur qui a créé les 2017 South Park: le fracturé mais entier, travaille maintenant sur le nouveau jeu de tir annoncé XDefiant et Forgeron+. Il est quelque peu possible que cela crée également un suivi, mais cela semble peu probable en raison de ces autres projets.

Le rapport indique également qu’il s’agit d’un jeu en 3D, ce qui est étrangement différent des deux derniers Parc du Sud Jeux. Les deux titres ont été salués pour leur style artistique précis qui imitait le look 2D de la série. Beaucoup de mal reçus Parc du Sud les jeux d’antan étaient en 3D, il reste donc à voir s’il s’agit réellement de 3D ou s’il s’agit d’une sorte de malentendu.