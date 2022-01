NOUVEAU : Joe Rogan rejoint GETTR

Le podcasteur Joe Rogan a annoncé qu’il rejoignait GETTR, une nouvelle plate-forme de médias sociaux.

Le GETTR a été fondé par Jason Miller, ancien conseiller du président Trump. La plate-forme se présente comme une alternative axée sur la liberté d’expression aux plates-formes Big Tech telles que Facebook et Twitter.

Rogan a annoncé sa décision de rejoindre la nouvelle plateforme sur Twitter et a inclus un lien vers son profil.

Rogan critique la censure de Big Tech depuis un certain temps et a été critiqué par la gauche pour ses opinions.

Plus tôt dans l’année, il a averti que Big Tech changeait la politique américaine – et pas pour le mieux.

« Toutes ces sociétés Internet, comme Google, Facebook ou Instagram, si elles peuvent simplement vous censurer sur la base d’une idéologie, alors vous n’avez pas la liberté d’expression. » il a dit et a en outre suggéré que la Big Tech est fonctionnellement « une sorte d’utilité » et a conclu: « quand c’est littéralement l’une des deux ou trois principales façons dont les êtres humains partagent des idées à travers la planète, putain de terre, c’est plus qu’une simple entreprise. Et, et je ne sais pas quelle est la solution à cela, mais nous devons avoir cette conversation. »

Rogan a également critiqué la prétendue censure de Google en ce qui concerne les traitements pour COVID-19.

«Je recherche des personnes très spécifiques et des cas très spécifiques, et je reçois des sites Web de CDC. Et je reçois, vous savez, des articles sur la désinformation attachée aux vaccins, et les vaccins étant sûrs et efficaces, ce qu’ils sont pour la plupart — tout comme les arachides sont sûres et efficaces pour la plupart, vous savez ?

Lien source