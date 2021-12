Nouveau Kraken Venture Fund pour cibler les start-ups technologiques et crypto à un stade précoce

Kraken, la quatrième plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de capital-risque qui investira dans les startups de crypto-monnaie et de technologie à un stade précoce.

Selon une annonce faite jeudi, Kraken Ventures sera dirigée par l’ancien responsable du développement de l’entreprise chez Kraken, Brandon Gath, et fonctionnera comme un fonds indépendant. Cependant, Kraken, la bourse, fournira un soutien financier, ainsi que des conseils et une expertise. Les startups sélectionnées par Kraken Ventures recevront des investissements allant de 250 000 $ à 3 millions de dollars, a déclaré Kraken à CoinDesk. Plus précisément, le fonds se concentrera sur des domaines tels que la fintech, les sociétés de cryptographie, les protocoles, DeFi, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et profond, la technologie réglementaire et la cybersécurité. « Alors que nous entrons dans la prochaine phase de croissance de l’industrie de la cryptographie, Kraken Ventures aidera les entrepreneurs à rendre le système financier plus ouvert, inclusif et transparent », a déclaré Jesse Powell, co-fondateur et PDG de Kraken.

