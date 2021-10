Nouveau La bande-annonce de Batman révélée au DC FanDome

Lors de l’événement en ligne DC FanDome, une nouvelle bande-annonce pour The Batman a été révélée. Cela fait plus d’un an que nous n’avons pas vu le premier au FanDome de 2020. Le dernier clip du film à venir présente de nombreuses réimaginations de vos éléments préférés de l’histoire de Batman et Gotham City, ainsi que de nouvelles versions de vos méchants préférés.

Le Batman arrive dans les salles le 4 mars 2022 – repoussé d’une date de sortie en juin 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Matt Reeves (Guerre pour la planète des singes) réalise le film et écrit aux côtés de Peter Craig (Bad Boys for Life), et vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce ci-dessous, qui présente un meilleur aperçu de The Riddler et de certaines de ses énigmes. . De plus, il y a des voyous peints par des clowns qui attaquent Batman. Non, il n’y a aucun signe du vrai Joker, mais cela ressemble certainement à un précurseur pour lui. Pour plus d’informations, lisez notre répartition de la bande-annonce de The Batman.

The Batman présente Robert Pattinson (Tenet) dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, Jeffrey Wright (Et si… ?) dans celui de James Gordon, Andy Serkis (Black Panther) dans celui d’Alfred Pennyworth, Paul Dano (Il y aura du sang) dans celui du Riddler, Colin Farrell (True Detective) en tant qu’Oswald Cobblepot et Zoë Kravitz (Mad Max: Fury Road) en tant que Selina Kyle.

Le film suivra Batman au cours de sa deuxième année en tant que chevalier noir alors qu’il démêle la corruption à Gotham City, avec laquelle sa famille a des liens. De plus, il doit faire face à The Riddler, qui serait un tueur en série dans le nouveau film. Et oui, il laisse encore des énigmes.

Le monde de The Batman de Reeves sera également étendu à une série télévisée. Reeves développe une série HBO Max qui se concentrera sur le service de police de Gotham City. En novembre 2020, le showrunner Terrence Winter a quitté la série en raison de différences créatives. De plus, une autre série HBO Max est en préparation, centrée sur Oswald Cobblepot. Farrell aurait été approché pour jouer dans la série mais n’a encore rien signé.

