Nouveau leader NBA: Booker et Paul’s Suns prennent le relais

Il y a un nouveau leader en Occident et en NBA: Phoenix Suns. La montée en puissance de l’Arizona, qui vient de confirmer une présence à leurs premières séries éliminatoires en onze ans, a été scellée avec une formidable victoire contre les Utah Jazz (121-100), qui avaient mené la Ligue presque toute la saison. Les Suns ont consommé la chasse avec une démonstration indéniable et maintenant les deux franchises partagent un 45-18 identique. L’avantage dans ce match nul revient aux Suns, qui ont remporté les trois matchs directs de la saison régulière (4-0 avec un total de +46). Derrière, assez loin, les Clippers à deux et demi l’emporte. A l’Est, personne n’a moins de 21 pertes (Nets et Sixers).

Le grand duel à la tête de la Ligue il a été marqué, évidemment, par l’absence de la zone arrière de départ du Jazz. Sans Mike Conley et Donovan Mitchell, Les hommes de Snyder ont à peine résisté dans un match où ils ont perdu 39-23 après le premier quart-temps et de 25 points déjà dans le deuxième, et dans lequel ils n’étaient jamais vraiment serrés (96-72 à la fin du troisième quart-temps).

Devin Booker a mené la victoire des hommes de Monty Williams (31 points avec un excellent tir 13/19). Le garde a profité des pertes du Jazz et a joué très confortablement, accompagné de Chris Paul (12 points, 9 passes), avec Ayton équilibrant Rudy Gobert dans les zones et un excellent Mikal Bridges (18 points). Avec le banc le plus productif de la NBA, les Suns jouent dur pendant 48 minutes, s’adaptent à toutes sortes de matchsIls ont des tueurs pour les moments chauds et des ressources à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est une équipe redoutable qui a grandi outrageusement cette saison alors que Paul et Booker ont perfectionné leur chimie sur une zone arrière exceptionnelle. Les Jazz, après une fabuleuse première moitié de saison, sont moins bien lotis. La blessure de Mitchell a emporté des points et du leadership, c’est évident; mais, en tout cas, il est quasiment impossible qu’ils ne soient pas, au moins, deuxième derrière l’Occident face aux éliminatoires. Et s’ils récupèrent leur meilleur niveau là-bas …