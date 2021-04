Nouveau lieu annoncé lors du retour du Red Bull Car Park Drift à Dubaï pour l’édition 2021

Les drifters les plus talentueux des Émirats arabes unis se réunissent à nouveau pour l’édition nationale 2021 de Red Bull Car Park Drift, qui se déroule ce week-end dans un tout nouveau lieu, en partenariat avec Dunlop Tyres, Dubai Sports Council, Arab GT, Dubai Sports TV

Le tournoi de sport automobile de renommée mondiale aura lieu le vendredi 2 avril au Souk Al Marfa de l’île Deira. En raison des mesures et restrictions sanitaires nationales, il ne sera malheureusement pas possible pour les spectateurs d’y assister. Cependant, le tournoi sera diffusé en direct sur la chaîne Facebook de Red Bull Motorsports.

Entre-temps, toutes les bonnes précautions ont été prises, les équipages et les chauffeurs impliqués suivant tous des directives strictes, conformément aux directives gouvernementales, afin de participer.

Quatre grands noms du monde du sport automobile – la légende libanaise du drift et l’athlète Red Bull, Abdo Feghali, le roi jordanien de la drift Ahmad Daham; Le Libanais Yousif Basil et le Yéménite Wadhah Abdullah Ali – sont de retour en fonctions de juge cette année.

Le drifter victorieux de l’édition de ce week-end gagnera une place dans le championnat du monde Red Bull Car Park Drift, qui aura lieu au Caire, en Égypte, plus tard cette année.

Le gagnant rejoindra le tenant du titre des Émirats arabes unis de l’année dernière, Mohammad Shaker, qui s’est qualifié pour le championnat du monde en novembre 2020. L’athlète jordanien de sports mécaniques a obtenu la première place des qualifications des Emirats au Red Bull Car Park Drift 2020, qui s’est déroulé au Festival de Dubaï. Ville.

Dans sa Nissan Silvia, Shaker a battu 16 autres participants pour se qualifier pour la dernière manche, sortant victorieux avec un impressionnant score final de 349 (sur 400).

Le Libanais Mohammad Shehab a raté de peu la première place, qui a assuré la deuxième place avec 347 points. En troisième position, le vainqueur des Emirats Arabes Unis l’an dernier, le drifter égyptien Ahmad Sameer Al Adl, qui a marqué 338 points.

Datant des années 1960, on dit que la dérive est née au Japon lorsqu’un groupe de coureurs a entrepris de battre leurs temps de course « A à B » en dépassant la limite d’adhérence de leurs pneus dans les virages serrés. Évidemment, cela n’a pas vraiment aidé les temps de course, mais ce qui a commencé comme ça s’est transformé en un type différent de sport automobile – et la dérive est née.

Le tout premier événement a eu lieu à Beyrouth, au Liban en 2008 sur le parking de City Mall, avec Michel Feghali couronné le tout premier roi de la dérive de la compétition.

Le vainqueur de la deuxième épreuve était Garo Haroutiounian, puis en 2010, Red Bull Car Park Drift a été étendu à une série de compétitions régionales, avec 15 qualifications dans dix pays. La finale a eu lieu au Forum de Beyrouth avec le dériveur libanais Feras Khaddaj qui a remporté le titre.

Les dériveurs doivent se frayer un chemin habilement sur un parcours difficile, en évitant les obstacles en cours de route. Chaque concurrent est jugé selon un ensemble de neuf critères pour un total de 400 points.

Un maximum de 120 points est alloué aux compétences de dérive, tandis que les défis de flipper et de pendule représentent jusqu’à 60 et 50 points, respectivement. Pendant ce temps, l’apparence et le design de la voiture représentent 40 points, tandis que la fumée des pneus, le bruit de la voiture, la porte et les tâches en spirale contribuent chacun pour un maximum de 20 points au score. La « boîte » finale – une enceinte étanche dans laquelle les dériveurs doivent faire un « beignet » – vaut 50 points.

Les dériveurs perdent des points s’ils heurtent des obstacles, dérivent dans le mauvais sens ou font tourner leur voiture. Trois pénalités en un tour, et c’est la disqualification.

LES DÉTAILS

Où? Souk Al Marfa, île de Deira

Quand? Vendredi 2 avril 2021

Quelle heure? 15 h 00

Où puis-je regarder? Facebook de Red Bull Motorsports

Visitez redbullcarparkdrift.com pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, fonctionnalités et interviews de la compétition.

En savoir plus sur l’application Sport360