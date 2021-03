Nouveau livre Alice Cooper dans les années 1970 pour publication en mai

Sonicbond Publishing a fixé une date de sortie au 28 mai pour Alice Cooper dans les années 1970 de Chris Sutton.

Dans Alice Cooper dans les années 1970, Sutton explore l’histoire de Alice Cooper – le groupe et l’interprète solo – des premières années à la fin décadente de la décennie. Advance PR dit que «c’est le premier livre à offrir une approche complète du phénomène Cooper et à donner tout le crédit aux musiciens.»

Le livre contient des interviews de personnalités clés, dont Michael Bruce, Dennis Dunaway et Neal Smith du groupe d’origine, ainsi que leur guitariste de session Mick Mashbir. Des années solo d’Alice dans les années 1970, il y a du nouveau matériel de Prakash John, John Tropea et Allan Schwartzberg. Il y a aussi des observations d’Ernie Cefalu, dont la société Pacific Eye And Ear a conçu les pochettes d’albums. Plusieurs autres musiciens, organisateurs de concerts et même le premier roadie du groupe ont également apporté leurs réflexions.

Tous les albums et singles de « Don’t Blow Your Mind » à « From The Inside » sont examinés en détail, ainsi que les versions d’archives et les chansons qui n’ont pas été retouchées.

Chris Sutton est fan de Cooper depuis 1972 et de la célèbre première apparition sur Top Of The Pops. La réunion du groupe pour leur tournée au Royaume-Uni en 2017 est l’un de ses plus beaux souvenirs. Il dirige le musée du Smethwick Heritage Centre et a écrit plusieurs publications pour eux. Il a également écrit plusieurs pièces de théâtre. Alice Cooper In The 1970s est sa première aventure dans l’écriture musicale, avec d’autres à suivre. Il vit à Great Malvern, Royaume-Uni

Sonicbond Publishing est une nouvelle maison d’édition de livres dédié à fournir des livres superbement documentés axés principalement sur la musique, mais aussi le cinéma et la télévision. Leurs premières publications ont été publiées à l’automne 2018, et sont disponibles dans le monde entier, en éditions physiques. Leurs premiers livres numériques ont été lancés en juin 2020.