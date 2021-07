Nouveau livre Oui, une biographie visuelle à publier

Un tout nouveau livre sur les légendes du rock progressif Oui, A Visual Biography, écrit par l’écrivain rock Martin Popoff, sera publié par Wymer Publishing.

Oui : une biographie visuelle sera publiée le vendredi 9 juillet prochain. Le livre cartonné de 224 pages A4 « documente les douze premières années du pionnier du rock progressif depuis la sortie de son premier album éponyme jusqu’aux années 1980 Drame : un nom approprié pour un groupe dont la carrière a été pleine de drames comme documenté dans le récit de Popoff qui retrace les hauts et les bas de Yes alors que le groupe sortait des années soixante avec un assaut complet sur la scène musicale des années soixante-dix qui les a vus devenir l’un des plus grands groupes au monde— des salles à guichets fermés, du Madison Square Garden de New York à la Wembley Arena de Londres.

Popoff s’appuie sur ses propres interviews menées avec divers membres du groupe au cours des deux dernières décennies, laissant une grande partie de l’histoire à raconter dans leurs propres mots, ainsi qu’une poignée de critiques d’albums par l’auteur et d’autres.

Pesant plus de 1,5 kg, ce livre de table grand format est entièrement illustré, documentant visuellement l’histoire de la fin des années 60 à 1980. En plus d’une abondance d’images de concert, le contenu photographique époustouflant est complété par de nombreuses prises de vue hors scène, notamment une sélection de photos prises aux Morgan Studios à Londres lors de l’enregistrement de l’audacieux et extravagant Tales From Topographic Oceans de 1973.

Depuis la sortie de leur premier titre en 1996, Wymer est devenu un éditeur de livres entièrement intégré spécialisé dans les titres musicaux et sportifs. Leurs premiers titres sont sortis au milieu des années 2000 et reprenaient des icônes du rock telles que Frank Zappa et Steve Hackett. Ils ont publié un large portefeuille de biographies ainsi que des livres photo de luxe, des titres factuels sur tout le monde, d’Elton John à Queen, de Blue Oyster Cult à Deep Purple, et des autobiographies de Hazel O’Connor, Richard Jobson et Phil Pickett.

Précommandez Oui : une biographie visuelle.