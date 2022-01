Nouveau look pour un vieux Sears : Amazon ouvre une autre épicerie sur la place au sud de Seattle

La signalisation a été ajoutée à un prochain emplacement Amazon Fresh à Federal Way, Washington (. Photo / Taylor Soper)

Un centre commercial au sud de Seattle à Federal Way, Washington, a un look frais, alors qu’Amazon s’apprête à ouvrir une autre épicerie physique.

. a repéré une signalisation sur le site Amazon Fresh de The Commons, un centre commercial de 759 000 pieds carrés situé au 1928 S. Commons, à 35 km de Seattle. Le centre commercial est actuellement ancré par Target, Dick’s Sporting Goods, Century Theatres et les magasins Kohl’s.

L’emplacement de l’épicerie du côté ouest du centre commercial est un ancien magasin Sears, qui a fermé en avril 2018. Un magasin Macy’s à The Commons a également fermé ses portes en avril 2021. Les deux marques de vente au détail de longue date ont fermé plusieurs magasins ces dernières années en face à l’évolution des habitudes des clients et à la montée en puissance d’Amazon et d’autres détaillants de commerce électronique.

Amazon n’a pas encore eu de détails à partager sur une date d’ouverture du magasin, lorsqu’il a été contacté par ..

Amazon possède actuellement trois de ses épiceries de marque dans l’État de Washington : au centre commercial Factoria à Bellevue, Washington ; sur South Jackson Street à Seattle ; et une épicerie Amazon Go sur Capitol Hill à Seattle. La signalisation a également été mise en place pour un nouveau magasin à North Seattle, au 13025 Aurora Ave. N.

Il y a 23 magasins Amazon Fresh aux États-Unis

Des places de parking pour le ramassage des courses en bordure de rue à l’emplacement Amazon Fresh à Federal Way. (Photo . / Taylor Soper)

Certains des emplacements utilisent la technologie sans caissier « Just Walk Out » d’Amazon, qui a commencé dans les magasins de proximité Amazon Go et s’est propagée aux emplacements Fresh. La technologie, qui permet aux acheteurs de saisir des articles et de quitter le magasin sans faire la queue à la caisse, est utilisée dans le nouveau magasin Bellevue mais pas dans le quartier central.

En plus des caisses traditionnelles, l’emplacement de Federal Way mettra en vedette la technologie Just Walk Out, a confirmé un porte-parole d’Amazon.

Amazon propose également Just Walk Out dans deux magasins Whole Foods à partir de cette année et la technologie est désormais utilisée dans quatre magasins d’alimentation et de boissons à l’intérieur de la nouvelle Climate Pledge Arena, où le Seattle Kraken a commencé à jouer dans la LNH en octobre.

(Photo . / Taylor Soper)

Le maire de Federal Way, Jim Ferrell, a déclaré l’année dernière au Federal Way Mirror que l’aide à la propriété de The Commons était au centre des plans de développement économique de la ville.

« Malheureusement, je pense que l’état du commerce de détail évolue en fonction des habitudes de consommation en ce qui concerne les achats en ligne et la façon dont les gens s’engagent sur le marché », a déclaré Ferrell. « Mais je pense toujours qu’il y a un besoin et un désir de la part des gens de faire du shopping en personne. »

Amazon a ouvert le premier magasin Fresh à Woodland Hills, Californie, en août 2020. Il a actuellement des emplacements en Californie, Illinois, Maryland, Pennsylvanie, Virginie et Washington, DC

Amazon a étendu son activité d’épicerie physique à travers le pays, à la suite de son acquisition de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017, alors qu’il tente de prendre une part plus importante de l’industrie alimentaire américaine de 750 milliards de dollars.

