Nouveau MacBook Pro disponible à la commande aujourd’hui à partir de 1999 $, expédié la semaine prochaine

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui ses nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, alimentés par les puces M1 Pro et M1 Max. Les nouvelles machines seront disponibles à la commande aujourd’hui et les premières livraisons arriveront la semaine prochaine…

Voici les détails des prix qu’Apple a révélés lors de l’événement d’aujourd’hui :

1999 $ pour un MacBook Pro 14 pouces 2499 $ pour un MacBook Pro 16 pouces

Les nouveaux MacBook Pro seront disponibles en argent et en gris sidéral. En savoir plus sur le nouveau MacBook Pro :

Tenez-vous au courant de toutes les annonces d’Apple concernant l’événement « Unleashed » dans notre centre d’actualités complet ici.

