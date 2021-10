Nouveau MacBook Pro Tidbits : vitesses de carte SD limitées à 250 Mo/s, luminosité maximale pour le contenu SDR, eGPU toujours pas pris en charge, et plus encore

Apple a dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus tôt cette semaine, et nous avons depuis confirmé quelques détails supplémentaires sur les ordinateurs portables.

Les modèles de MacBook Pro 16 pouces configurés avec la puce M1 Max disposent d’un nouveau mode haute puissance pour maximiser les performances pour les charges de travail intensives et soutenues, selon Apple. Le mode haute puissance n’est pas disponible sur les autres modèles. Comme le Pro Display XDR, les nouveaux écrans MacBook Pro ont une luminosité maximale de 500 nits pour le contenu SDR standard, selon Apple. Les 1 600 nits annoncés de luminosité maximale en plein écran du nouveau MacBook Pro sont réservés au contenu HDR. En ce qui concerne Face ID, Apple a déclaré que les clients adorent l’expérience d’utiliser Touch ID sur Mac pour tout, du déverrouillage de leur Mac à la saisie de mots de passe en ligne, au changement de compte et à la réalisation d’achats sécurisés avec Apple Pay, mais la société a sans surprise déclaré qu’elle avait rien à annoncer sur ses projets de Face ID sur Mac. Le lecteur de carte SD des nouveaux modèles de MacBook Pro prend en charge jusqu’à 250 Mo/s de transfert de données avec les dernières cartes SD UHS-II et jusqu’à 90 Mo/s avec les cartes SD UHS-I, selon Apple. Comme les autres Mac avec du silicium Apple, les nouveaux modèles de MacBook Pro ne prennent toujours pas en charge les GPU externes (eGPU). Les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max disposent des GPU les plus puissants qu’Apple ait jamais construits et offrent des quantités massives de mémoire unifiée qui permet des workflows complètement nouveaux, selon Apple. Les nouveaux modèles de MacBook Pro ont le même trackpad que les modèles de la génération précédente, selon Apple. Apple a déclaré avoir investi dans du matériel ProRes dédié dans son silicium pour permettre la qualité, les performances et l’efficacité énergétique sur toutes ses plates-formes pour les flux de travail vidéo professionnels.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro sont disponibles à la commande depuis lundi et commenceront à arriver chez les clients et à être lancés dans les magasins le mardi 26 octobre. Le prix commence à 1 999 $ pour le modèle 14 pouces et à 2 499 $ pour le modèle 16 pouces.

