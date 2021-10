Nouveau MacBook Pro vs MacBooks antérieurs

Les mises à jour très attendues du MacBook Pro sont officiellement arrivées. Alimenté par les nouveaux M1 Pro et M1 Max Apple Silicon, le matériel présente de grandes améliorations du processeur et du processeur graphique, une RAM accrue, de tout nouveaux écrans, des E/S étendues et bien plus encore. Lisez la suite pour une comparaison approfondie des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces par rapport aux machines Intel 13 pouces M1 et 16 pouces.

Apple a impressionné par les MacBook Pro, Air et Mac mini M1 fin 2020 et maintenant les ordinateurs portables Pro de niveau supérieur sont là avec l’arrivée des puces M1 Pro et M1 Max.

Cela signifie de la RAM jusqu’à 64 Go, des processeurs jusqu’à 10 cœurs et des GPU jusqu’à 32 cœurs. Les autres ajouts incluent une webcam 1080p, le tout nouvel écran Liquid Retina XDR avec rétroéclairage mini-LED, une matrice d’E/S mise à jour avec retour HDMI, SD et MagSafe, et bien plus encore.

Ci-dessous, nous avons les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces dans les colonnes du milieu tout au long de la comparaison avec le MacBook Pro 13 pouces à l’extrême gauche et le MacBook Pro Intel 16 pouces 2019 à l’extrême droite.

MacBook Pro 14 et 16 pouces vs MacBooks antérieurs

Nouveau MacBook Pro vs ancien – Comparaison du matériel



MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces Intel (2019)

Processeur

M1 – 8 cœurs M1 Pro ou M1 Max – 8 ou 10 cœurs M1 Pro ou M1 Max – 10 cœurs Jusqu’à Intel Core i9 – 8 cœurs

Espace de rangement

Jusqu’à 2 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To

RAM

8 ou 16 Go 16 à 64 Go 16 à 64 Go 16 à 64 Go

Graphique

8 cœurs Jusqu’à 32 cœurs Jusqu’à 32 cœurs Jusqu’à AMD Radeon Pro 5600M

Moteur neuronal

16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs ❌

Caméra FaceTime

720p 1080p 1080p 720p

Haut-parleurs

Haut-parleurs stéréo à plage dynamique élevée 6 haut-parleurs haute fidélité 6 haut-parleurs haute fidélité 6 haut-parleurs haute fidélité

Micros

Ensemble de 3 micros de qualité studio Ensemble de 3 micros de qualité studio Ensemble de 3 micros de qualité studio Ensemble de 3 micros de qualité studio

Il y a beaucoup à comprendre, mais pour commencer, Apple dit que le M1 Pro offre des performances 70 % plus rapides que le M1 et des performances GPU 2 fois plus rapides que le M1. Et le M1 Pro a une bande passante mémoire de 200 Go/s.

Au-delà de cela, Apple affirme que le M1 Max offre des performances GPU 4 fois plus rapides que le M1 et est livré avec une bande passante mémoire incroyable de 400 Go/s.

Le M1 Pro et le M1 Max disposent tous deux de processeurs jusqu’à 10 cœurs composés de 8 cœurs de performance et de 2 cœurs d’efficacité (le modèle de base 14 pouces avec M1 Pro a un processeur à 8 cœurs).

Dans l’ensemble, voici de plus près ce que vous obtenez avec le M1 Pro et le M1 Max :

Le M1 Pro et le M1 Max sont tous deux dotés de moteurs multimédias pour offrir une prise en charge H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW avec accélération matérielle. Mais c’est suralimenté avec le M1 Max avec le double des moteurs d’encodage et de décodage ProRes et le double des moteurs d’encodage vidéo.

Si avoir la puissance GPU maximale pour votre flux de travail est une priorité (y compris la prise en charge de 4 écrans externes contre 2), vous voudrez passer au M1 Max. Sinon, le M1 Pro devrait être très puissant.

Nouveau MacBook Pro vs ancien – Comparaison d’affichage

L’écran Liquid Retina XDR est une avancée majeure avec les deux nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro. Il offre le double de la luminosité soutenue via un rétroéclairage mini-LED, ProMotion avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une résolution accrue/une densité de pixel par pouce et des lunettes considérablement réduites.

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces Intel (2019)

Taille réelle de l’écran

13,3″ 14,2″ 16,2″ 16″

Résolution

2560 x 1600 3024 x 1964 3456 x 2234 3072 x 1920

Ratio d’aspect

16:10 16:10 + cran 16:10 + cran 16:10

IPP

227 254 254 226

Les lentes (luminosité)

500 1000 soutenu, jusqu’à 1600 pic 1000 soutenu, jusqu’à 1600 pic 500

Écran Retina

✅ – – ✅

Écran Liquid Retina XDR

❌ ✅ ✅ ❌

ProMotion (jusqu’à 120 Hz)

❌ ✅ ✅ ❌

mini-LED rétro-éclairé

❌ ✅ ✅ ❌

Véritable tonalité

✅ ✅ ✅ ✅

P3 large couleur

✅ ✅ ✅ ✅

Notamment, les nouveaux MacBook Pro sont dotés d’une encoche en haut au centre de l’écran pour la caméra FaceTime 1080p. Mais contrairement à l’iPhone, l’encoche n’inclut pas le matériel/support Face ID sur les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro.

Mais dans l’ensemble, vous obtenez des lunettes beaucoup plus minces sur tout le périmètre.

Nouveau MacBook Pro vs ancien – Comparaison des E/S

Un autre grand changement avec les tout nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro est le retour des E/S héritées. Apple a inclus un port HDMI, un lecteur de carte SDXC et le retour de MagSafe (officiellement appelé MagSafe 3).

Apple a également supprimé la Touch Bar et avec le compromis de plus de ports dans l’ensemble, il y a 3 ports Thunderbolt 4/USB-C 4 au lieu de 4.

Un autre grand avantage avec le M1 Pro et le M1 Max est la prise en charge de l’affichage externe. Le M1 Pro prend en charge jusqu’à 2 écrans 6K à 60 Hz et le M1 Max prend en charge 3 écrans 6K 60 Hz plus 1 écran 4K 60 Hz.

Une mise en garde intéressante avec le port HDMI, il est limité à 2.0 au lieu d’utiliser la norme 2.1 plus performante.

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces Intel (2019)

Clavier magique

✅ ✅ ✅ ✅

ID tactile

✅ ✅ ✅ ✅

Barre tactile

✅ ❌ ❌ ✅

Ports USB-C/Thunderbolt

2 3 3 4

HDMI

❌ ✅ ✅ ❌

lecteur de carte SDXC

❌ ✅ ✅ ❌

Chargement MagSafe

❌ ✅ ✅ ❌

Bluetooth

5,0 5,0 5,0 5,0

Wifi

Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 5 (802.11.ac)

Prise en charge de l’affichage externe

1 écran externe avec une résolution jusqu’à 6K à 60 Hz Jusqu’à 2 écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K à 60 Hz (M1 Pro) ou Jusqu’à 3 écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K et 1 écran externe avec une résolution jusqu’à 4K à 60 Hz (M1 Max) Jusqu’à 2 écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K à 60 Hz (M1 Pro) ou Jusqu’à 3 écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K et 1 écran externe avec une résolution jusqu’à 4K à 60 Hz (M1 Max) Jusqu’à 2 écrans avec 6K résolution à 60 Hz ou

Jusqu’à 4 écrans avec une résolution 4K à 60 Hz

Comparaison de la taille, du poids et de la finition

Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro pèsent plus que leurs prédécesseurs, mais étant donné que vous obtenez des écrans plus grands, beaucoup plus de puissance et plus de connectivité, le gain de poids mineur semble très raisonnable.

Les dimensions physiques sont assez proches, mais encore une fois, les nouvelles machines sont un peu plus grandes dans l’ensemble. Comme d’habitude pour la gamme MacBook Pro, l’argent et le gris sidéral sont disponibles.

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces Intel (2019)

Poids

3 livres (1,4 kg) 3,5 livres (1,6 kg) 4,7 livres (2,1 kg) 4,3 livres (2,0 kg)

Épaisseur

0,61 pouce (1,56 cm) 0,61 pouce (1,55 cm) 0,66 pouce (1,68 cm) 0,64 pouce (1,62 cm)

Largeur

11,97 pouces (30,31 cm) 12,31 pouces (31,26 cm) 14,01 pouces (35,57 cm) 14,09 pouces (35,79 cm)

Profondeur

8,36 pouces (21,24 cm) 8,71 pouces (22,12 cm) 9,77 pouces (24,81 cm) 9,68 pouces (24,59 cm)

Taille d’affichage

13,3 pouces 14,2 pouces 16,2 pouces 16 pouces

Finitions

Argent ou gris sidéral Argent ou gris sidéral Argent ou gris sidéral Argent ou gris sidéral

Comparaison de la durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie semble être solide, d’après les chiffres d’Apple. Mais alors que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces offrent les meilleures performances par watt, le MacBook Pro 13 pouces M1 aura la plus longue durée de vie en matière d’utilisation du Web sans fil.

Cependant, comme vous pouvez le voir ci-dessous, le nouveau MacBook Pro 16 pouces tourne en rond autour du modèle Intel 2019 avec 10 heures de lecture vidéo de plus et 3 heures d’utilisation du Web sans fil de plus.

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces Intel (2019)

Batterie Web sans fil

17 heures 11 heures 14 heures 11 heures

Lecture vidéo

20 heures 17 heures 21 heures 11 heures

Adaptateur secteur inclus

61W USB-C 67W ou 96W USB-C + MagSafe 140W USB-C + MagSafe 96W USB-C

Capacité de la batterie

58,2Wh 70Wh 100Wh 100Wh Charge rapide ❌ ✅ ✅ ❌

Un autre avantage des nouveaux ordinateurs portables est la charge rapide qui donne 50 % de batterie en seulement 30 minutes. Dans la plupart des cas d’utilisation, il semble que les nouveaux MacBook Pro devraient offrir une autonomie d’une journée.

Comparaison de prix

La hausse du prix du MacBook Pro 13 « M1 au 14 ou 16 » est notable, mais vous en avez pour votre argent.

De plus, lorsque vous regardez le prix de base du MacBook Pro 16″ M1 Pro, il n’est que de 100 $ de plus que celui du MacBook Pro Intel 16″ 2019.

Modèle/prix

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces Intel (2019)

256 / 8 Go 1 299 $ – – – 512 / 8 Go 1 499 $ – – – 256 / 16 Go 1 499 $ – – – 512 / 16 Go 1 699 $ 1 999 $ 2 499 $ 2 399 $ 1 To / 16 Go 1 899 $ 2 499 $ 2 699 $ 2 799 $ 1 To / 32 Go – 2 899 $ 3 499 $ 3 199 $ 2 199 $ Jusqu’à 6 099 $ Jusqu’à 5 799 $

Récapitulation des MacBook Pro 14 et 16 pouces par rapport aux MacBooks antérieurs

Si vous êtes intéressé par le nouveau MacBook Pro, vous avez probablement une bonne idée des spécifications qui conviennent le mieux à votre flux de travail. Et c’est vraiment agréable de voir les mêmes options de construction personnalisées avec les modèles 14 et 16 pouces.

Mais si vous êtes sur la clôture, n’oubliez pas que vous pouvez obtenir le même processeur à 10 cœurs avec le M1 Pro et le M1 Max. La grande différence pour laquelle vous payez est la puissance supplémentaire du GPU, y compris le moteur multimédia plus performant et la prise en charge accrue de l’affichage externe avec les options de puce M1 Max.

Et en ce qui concerne la RAM, si vous avez des flux de travail moyens à lourds et prévoyez de conserver votre nouveau MacBook Pro pendant plusieurs années, utiliser 32 Go ou plus peut valoir la mise à niveau de 400 $ et plus.

