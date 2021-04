Nouveau magasin pour femmes multi-étiquettes de Platform, Teller – WWD

Bien que ce soit une période difficile pour la plupart des détaillants en raison de la pandémie, Joseph Miller et David Fishbein de Platform élargissent leur empreinte.

Après avoir ouvert The Optimist, un magasin pour hommes organisé dans leur destination de shopping et de restauration populaire près de Los Angeles à Culver City, en Californie (connu sous le nom de Platform, qui propose un mélange de détaillants fixes comme Reformation et divers pop-ups), les partenaires commerciaux – qui possèdent la société immobilière Runyon Group – se sont aventurés dans les femmes.

“Certaines personnes pourraient nous qualifier de fous d’avoir ouvert un magasin multimarque pour femmes en 2021, mais nous n’avons jamais fait les choses de la manière conventionnelle”, a déclaré le duo dans un communiqué. «Tout le monde vit dans des sueurs et des achats en ligne depuis 13 mois, et nous pouvons sentir les gens qui ont envie de sortir et l’énergie de la ville commence à revenir.»

Offrant environ 75 marques (dont Ganni, Proenza Schouler, Nanushka, Alexa Chung, La Double J et Bondi Born), Teller est un espace de 2800 pieds carrés avec un intérieur conçu par Mike Moser et meublé avec des articles soigneusement sélectionnés, tous achetables, comme un fauteuil créé par Gerrit Rietveld et un lustre en fibre de verre par Greg Lynn.

Comme l’Optimist, Miller et Fishbein voient Teller comme un hommage à LA

«Nous sommes constamment inspirés par les femmes aux multiples facettes de Los Angeles et, surtout, par les femmes de notre propre vie», ont poursuivi le duo. «Teller est une ode aux femmes de notre ville. Ils nous inspirent constamment et nous voulions créer un espace où ils pourraient venir découvrir quelque chose de nouveau.

Teller, qui a ouvert tranquillement cette semaine, est situé au 8820 Washington Boulevard et en ligne sur Tellershop.com. Il est ouvert de 11h à 18h