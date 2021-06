Nouveau manager de Tottenham : Antonio Conte un no-go ; Erik Ten Hag de retour dans le cadre ? Ce que nous savons jusqu’à présent

T

ottenham a mis fin à ses discussions avec Antonio Conte pour laisser sa recherche d’un nouveau manager dans l’impasse.

Voici les dernières nouvelles de la prochaine recherche de manager de Tottenham…

Le profil

Tottenham a changé la philosophie de la marque de football expansive de Mauricio Pochettino, sur le pied avant avec une presse haute, à l’approche défensive de Jose Mourinho consistant à s’asseoir, à absorber la pression et à contre-attaquer.

On pense que Daniel Levy recherche quelqu’un de plus dans le moule de Pochettino pour son prochain rendez-vous, bien que l’argent soit serré, aucun grand nom ne devrait donc brandir une écharpe des Spurs de si tôt.

Levy veut un football progressif en mettant l’accent sur l’apport de talents plus jeunes, et le manager devrait actuellement travailler avec un comité de transfert concernant les signatures de joueurs, plutôt que d’avoir son mot à dire sur qui entre et sort.

Après avoir discuté d’une longue sélection de noms sur la base des critères ci-dessus, Levy aurait maintenant réduit les candidats possibles à une liste restreinte avant d’entamer des discussions avec de nouveaux gestionnaires potentiels.

Les candidats

Julian Nagelsmann du RB Leipzig était considéré comme le premier choix de Tottenham pour le poste vacant, le club ayant depuis longtemps un intérêt pour le joueur de 33 ans qui remonte à avant l’époque de Jose Mourinho au club.

Flick a maintenant été confirmé en remplacement du sortant Joachim Low en tant qu’entraîneur-chef de l’Allemagne après l’Euro 2020.

Un autre nom avec beaucoup d’admirateurs dans N17 est Brendan Rodgers. Après des succès à Liverpool, au Celtic et actuellement à Leicester City, l’ancien entraîneur de Chelsea est considéré comme l’un des meilleurs managers britanniques du jeu qui propose une marque de football attrayante.

« Je suis très heureux ici. J’ai un énorme respect ici pour les joueurs, le conseil d’administration et je sens vraiment que je veux continuer mon travail ici.

« J’ai une très bonne relation avec le conseil d’administration. Nous travaillons très étroitement ensemble. J’ai un ensemble de joueurs qui me donnent leur cœur et leur âme chaque jour et je peux aussi voir un avenir ici en termes de développement de l’équipe.

Dans tous les cas, le vainqueur de la FA Cup, Rodgers, aurait un gros salaire au King Power Stadium et Levy serait en mesure d’offrir un package similaire, tout en continuant à payer le limogé Mourinho, n’est pas clair.

Le Guardian a rapporté qu’une réunion entre Tottenham et Ten Hag était attendue alors que Daniel Levy cherchait à conclure un rendez-vous avant l’été, Ten Hag étant ouvert aux discussions.

Un autre nom dans le cadre est Ralph Rangnick, qui est actuellement responsable du sport et du développement chez Red Bull après deux passages en tant que manager à Leipzig.

Il a été crédité d’avoir influencé des gens comme Nagelsmann et Jurgen Klopp et est crédité d’avoir façonné l’idée de Gegenpressing. Cependant, il n’a pas été directement impliqué dans l’entraînement depuis deux ans.

Graham Potter est considéré comme intéressant pour avoir impressionné la côte sud avec le style de jeu de Brighton, bien qu’il puisse s’avérer difficile à acquérir auprès de Brighton ayant signé un contrat à long terme qui court jusqu’en 2025.

Le vice-président et directeur général d’Albion, Paul Barber, a récemment déclaré à The Argus : « Nous n’avons aucun désir de perdre Graham. Graham est très heureux ici… En ce qui nous concerne, il est absolument impossible que nous permettions à Graham de partir pour le moment.

Potter a fait écho aux commentaires de Barber la semaine dernière, déclarant aux journalistes : « Nous n’avons rien terminé ici, il y a beaucoup à faire et je suis vraiment heureux ici. C’est agréable d’entendre Paul dire cela, il n’est pas obligé de le faire, mais c’est agréable.

Qui de mieux pour entrer dans le moule d’un manager à la “Mauricio Pochettino” que l’homme lui-même.

Le retour possible de Pochettino aurait atteint les joueurs, qui sont «excités» par la perspective, un éventuel as dans la manche de Levy au milieu de la certitude continue quant à l’avenir de Harry Kane.

Les Spurs étaient en pourparlers avec l’ancien entraîneur de l’Inter Milan et de Chelsea au chômage, mais ont décidé de ne pas faire d’offre à Conte en raison des inquiétudes suscitées par ses demandes, notamment une réticence perçue à travailler avec de jeunes joueurs.

Des rapports en Italie ont suggéré que Conte avait ses propres inquiétudes quant à la capacité de Tottenham à se battre immédiatement pour les meilleurs trophées, et a été frustré par le refus du club de lui permettre plus de quatre membres du personnel d’entraîneurs.

Des sources chez Spurs insistent sur le fait que les demandes de Conte se sont avérées irréalistes et qu’il a finalement été considéré comme un mauvais choix pour le club.

Les Spurs poursuivent leur projet de nommer Fabio Paratici – qui a travaillé avec Conte à la Juventus – au poste de directeur du football, mais la rupture des pourparlers avec l’ancien entraîneur de Chelsea est le dernier coup dur dans leur recherche d’un successeur permanent à Jose Mourinho, qui était limogé le 19 avril.

Les Spurs pourraient maintenant faire une dernière tentative pour tenter de revenir Pochettino, ou se tourner vers Ten Hag.

Quelqu’un d’autre?

entraîneur de l’Angleterre Gareth Southgate et son homologue belge Roberto Martinez ont également été liés à l’emploi, bien que ni l’un ni l’autre ne soient considérés comme intéressants.

de Fulham Scott Parker, qui a quitté son poste d’entraîneur au club pour déménager à Craven Cottage, a également été lié, tandis que Rafa Benítez est un coach expérimenté sans emploi. Massimiliano Allegri a été réembauché par la Juventus, entre-temps.

Gestionnaire des loups Nuno Espirito Santo a confirmé qu’il quitterait le club à la fin de la saison, ce qui a fait chuter ses chances dans les heures qui ont suivi, mais serait une cible pour Crystal Palace et Everton.