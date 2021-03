Nouveau manager, mais mêmes résultats pour Sheffield United alors que Kelechi Iheanacho réussit un triplé à Leicester

Kelechi Iheanacho a marqué son tout premier triplé en Premier League avec Ayoze Perez qui figurait également sur la feuille de match alors que Leicester battait Sheffield United 5-0 dimanche.

Paul Heckingbottom n’a pas eu un premier match agréable en charge des visiteurs avec un but contre son camp d’Ethan Ampadu arrondissant un résultat torride pour le côté inférieur de la division.

AFP et concédants de licence Iheanacho a trouvé le filet trois fois au King Power

AFP Heckingbottom a une montagne à gravir pour sauver les lames de la relégation

Les Blades ont commencé leur vie après Chris Wilder en apportant trois changements.

Chris Basham est revenu d’une blessure pour remplacer Jayden Bogle tandis que le manager par intérim Heckingbottom a également décidé de rappeler Oliver Burke et Billy Sharp en attaque, David McGoldrick étant exclu d’une blessure au genou.

Heckingbottom a révélé qu’il n’avait pas encore supervisé une séance d’entraînement avec l’équipe senior, mais il a déclaré à Sky Sports: «Nous devons commencer quelque part et nous commençons aujourd’hui. Cela ne peut pas être une excuse, nous devons juste essayer de faire une performance.

AFP Vardy est devenu créateur et a récolté trois passes décisives

AFP et concédants de licence Perez a également marqué

Ce n’était pas parce que Leicester a pris les devants six minutes avant la mi-temps quand Iheanacho s’est retrouvé avec un simple tap-in à bout portant sur la fin du centre bas de Jamie Vardy.

Iheanacho a marqué lors de trois matches de Premier League successifs pour la première fois, donnant aux Foxes une avance de 1-0 à la mi-temps au King Power Stadium.

Leicester a doublé son avance après 64 minutes.

Marc Albrighton a mené une contre-attaque après que les Blades aient eu un coup franc dans une position dangereuse, et a rattrapé Perez qui a trouvé le coin inférieur avec une frappe du bord de la surface de réparation.

Getty Images – Getty C’était une performance complète du côté de Brendan Rodgers

Cinq minutes plus tard, c’était 3-0 pour les Foxes. Vardy était à nouveau le fournisseur d’Iheanacho, l’attaquant guidant le ballon devant le gardien de but Aaron Ramsdale à partir de 12 mètres.

Iheanacho a complété son tour du chapeau après 78 minutes, effectuant un tir bas de 25 mètres au-delà de Ramsdale et dans le coin inférieur du filet.

Et c’était 5-0 à peine deux minutes plus tard lorsque le tir de Vardy, qui semblait aller au loin, s’est retrouvé au fond du filet via la jambe tendue d’Ampadu.

Le résultat a vu Leicester remonter à la deuxième place du tableau – deux points d’avance sur Manchester United après avoir joué un match de plus – tandis que Sheffield United reste au fond.