Nouveau matériel Google Photos Vos widgets sont ici

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Il existe six nouveaux widgets Google Photos inspirés de Material You à ajouter à votre écran d’accueil. Android 12 n’est pas requis, mais Google Photos version 5.65 l’est. Le widget blob est le meilleur.

Android 12 est disponible sur les téléphones Google Pixel récents depuis quelques semaines. Cependant, si vous ne possédez pas d’appareil Pixel récent, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas expérimenté les merveilles d’Android 12, ou le tout nouveau look and feel que Google appelle Material You. Cependant, avec une récente mise à jour de Google Photos, vous pouvez injecter un peu de bonté Material You sur votre écran d’accueil.

Une fois que votre téléphone aura reçu la mise à jour vers Google Photos version 5.65 (vérifiez ici), vous aurez six nouvelles formes de widgets à ajouter à votre écran d’accueil.

Vous pouvez voir les six nouvelles formes de widgets dans la première capture d’écran ci-jointe. Je vais essayer de décrire chaque forme de widget en détail. Il y en a un blobby, un cercle ondulé, un cercle normal, un carré, un en forme de pilule et un rectangulaire. Le blobby est le meilleur, clairement.

Pour ajouter les nouveaux widgets à votre écran d’accueil, appuyez longuement sur un espace vide sur l’une de vos pages d’accueil et faites défiler jusqu’à la section Google Photos. Vous ne verrez qu’une option rectangulaire haute. Appuyez longuement sur le widget, placez-le dans un endroit libre de votre écran d’accueil et vous pourrez alors sélectionner l’une des nouvelles formes de widget.

Les widgets fonctionnent comme prévu. Google Photos vous montrera une photo en vedette. Appuyez dessus et vous serez redirigé vers l’application Google Photos où vous pourrez le voir plus en détail. Une fois que vous revenez à votre écran d’accueil, une nouvelle image apparaîtra dans le widget.