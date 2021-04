Nouveau mécanisme de suivi des importations d’aluminium et de cuivre

Le NFMIMS contribuera à un suivi efficace des importations et à une intervention politique. Cela soutiendra l’initiative du gouvernement «Make in India». »

Conformément au système de surveillance des importations d’acier et de charbon, le gouvernement a décidé de mettre en place un mécanisme de surveillance des importations d’aluminium et de cuivre afin de recueillir des données désagrégées pour un suivi efficace et une intervention politique.

La direction générale du commerce extérieur (DGFT) a déclaré dans une notification que la politique d’importation du cuivre et de l’aluminium a été modifiée de «libre» à «libre avec enregistrement obligatoire» dans le cadre du système de surveillance des importations de métaux non ferreux (NFMIMS).

Le NFMIMS entrera en vigueur à partir du 12 avril. La fonction d’inscription en ligne est disponible à partir de lundi.

Rahul Sharma, président de l’Association de l’aluminium de l’Inde, a déclaré: «Nous nous félicitons de cette décision. Ce sera utile pour l’industrie. Des modèles similaires existent également aux États-Unis et au Canada. Le NFMIMS contribuera à un suivi efficace des importations et à une intervention politique. Cela soutiendra l’initiative du gouvernement «Make in India». »

Sharma, qui est également PDG adjoint du secteur de l’aluminium chez Vedanta, a déclaré que NFMIMS couvrirait 99,5% des importations d’aluminium, actuellement évaluées à 35 000 crore.

La décision du gouvernement de lancer un mécanisme similaire à celui du secteur sidérurgique aidera les producteurs nationaux de métaux non ferreux tels que Vedanta, Nalco, Hindalco et Hindustan Copper à élaborer des stratégies de substitution aux importations.

« Le NFMIMS exigera des importateurs qu’ils soumettent des informations préalables dans un système en ligne pour les importations de cuivre et d’aluminium et obtiennent un numéro d’enregistrement automatique en payant des frais d’enregistrement de Rs 500 », a déclaré la DGFT dans une notification.

Dans le cadre du NFMIMS, l’importateur peut demander l’enregistrement au plus tôt le 60e jour et au plus tard le cinquième jour avant la date d’arrivée prévue de l’envoi d’importation. Le numéro automatique restera valable pendant 75 jours.

L’importateur devra inscrire le numéro d’enregistrement et la date d’expiration de l’enregistrement dans le bordereau d’entrée afin de permettre aux douanes de dédouaner l’envoi, indique la notification.

