Nouveau médicament DRDO: Qu’est-ce que le médicament 2-DG et comment cela fonctionne-t-il expliqué

Les travaux ont commencé l’année dernière alors que les scientifiques ont mené des expériences en laboratoire montrant que la molécule agit efficacement contre le virus-SARS-CoV-2, inhibant sa croissance. (Image représentative)

L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a produit un nouveau médicament qui peut être utilisé pour traiter le nouveau coronavirus. Le médicament anti-Covid-19, le 2-désoxy-D-glucose ou «2-DG», a été lancé dans son premier lot pour certains hôpitaux, après avoir reçu les approbations du DCGI pour une utilisation d’urgence. Le médicament sera administré dans certains hôpitaux et à partir de juin, il pourra être distribué dans tous les hôpitaux pour être utilisé pour le traitement des patients atteints de Covid-19 modérés à sévères. L’Institut de médecine nucléaire et des sciences connexes (INMAS) en partenariat avec DRDO a produit 2DG.

Comment fonctionne 2-DG?

Le gouvernement a déclaré que la molécule utilisée dans le médicament aide les patients affectés par Covid-19 à récupérer plus rapidement et leur dépendance à l’oxygène supplémentaire est également réduite. Le gouvernement a affirmé que le médicament devrait apporter «d’immenses bénéfices» aux patients affectés. Le médicament, selon un rapport de l’IE, s’accumule dans les cellules infectées par le virus du corps et empêche la croissance du virus. Pour cette raison, la synthèse virale ainsi que la production d’énergie du virus peuvent être arrêtées. La propriété de ne s’accumuler que dans les cellules infectées par le virus a rendu ce médicament unique.

Essais cliniques 2-DG

Les travaux ont commencé l’année dernière alors que les scientifiques ont mené des expériences en laboratoire montrant que la molécule agit efficacement contre le virus-SARS-CoV-2, inhibant sa croissance. Les essais cliniques de phase deux pour ce médicament ont été autorisés en mai 2020 par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) chez des patients Covid-19.

Le rapport indique que les essais ont été menés sur 110 patients entre mai et octobre de l’année dernière. Cela a été fait dans six hôpitaux. Après le succès de la deuxième phase, le DCGI a autorisé les essais cliniques de phase 3 en novembre 2020. La troisième phase des essais cliniques s’est achevée en mars 2021, où 220 patients ont été suivis dans 27 hôpitaux Covid.

Les données de l’essai suggèrent que l’utilisation du médicament est sans danger pour les patients Covid-19 et ces patients ont montré une récupération significative. En examinant l’efficacité du médicament, il a été constaté que les symptômes des patients atteints de Covid-19 étaient guéris plus rapidement que le «Standard of Care (SoC) sur divers points finaux».

Avantages du 2-DG

Le gouvernement a affirmé qu’il était composé d’une molécule générique avec un analogue du glucose. Par conséquent, le 2-DG peut être facilement produit ainsi que mis à disposition en grandes quantités. De plus, comme le médicament se présente sous forme de poudre dans un sachet, les patients peuvent le consommer par voie orale après dissolution dans l’eau.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.