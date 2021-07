Nouveau Mercedes-Benz GLA : haut de gamme, haut de gamme

Mon voisin, un fier propriétaire de la Toyota Fortuner, m’a donné une analogie intéressante lorsque je lui ai offert un petit tour sur la nouvelle Mercedes-Benz GLA la semaine dernière. “Si mon SUV s’apparente à un appartement 5-BHK standard, cette voiture (le GLA) ressemble à un appartement 2-BHK ultra-luxueux”, a-t-il déclaré. Le GLA est le plus petit SUV fabriqué par Mercedes-Benz, mais dans son petit espace de cabine, il offre un punch luxueux. Dans le même temps, il manque certaines fonctionnalités auxquelles les acheteurs peuvent s’attendre dans une voiture qui coûte plus de Rs 40 lakh. Nous l’avons récemment conduit dans et autour de Delhi.

Conception Mercedes-Benz GLA

Contrairement au GLA de la génération précédente qui ressemblait à une « berline surélevée », le nouveau GLA ressemble davantage à un SUV, du moins lorsqu’on le regarde de l’avant et de l’arrière. Le profil latéral, cependant, est encore plus semblable à une berline.

Cabine Mercedes-Benz GLA

L’espace, à la fois sur les sièges avant et arrière, est très bon. L’espace de coffre, cependant, est compromis par la roue de secours. La qualité des plastiques et des tissus est de premier ordre. L’immense écran interactif sur le tableau de bord est un plaisir à utiliser, les bouches d’aération ressemblent à des turbines de moteur à réaction et les poignées de porte intérieures ressemblent à des œuvres d’art. Et pourtant, certaines fonctionnalités manquent (comme les sièges ventilés et les accoudoirs aux places arrière, que même des voitures comme Hyundai Alcazar et Skoda Kushaq ont).

Moteurs Mercedes-Benz GLA

L’essence est le moteur de 1 332 cm3 (163 chevaux) accouplé à une boîte de vitesses DCT à 7 rapports et le diesel est de 1 950 cm3 (190 chevaux) accouplé à un DCT à 8 vitesses. J’ai conduit le diesel (0-100 km/h en 7,3 secondes), et le temps d’accélération revendiqué de la variante à moteur à essence est également bon (0-100 km/h en 8,7 secondes).

Balade Mercedes-Benz GLA

La conduite et la maniabilité sont bonnes. Un, un bruit minimal de pneu ou de moteur pénètre dans l’habitacle. Deuxièmement, même dans les virages serrés, la voiture ne semble pas perdre sa ligne et les pneus ne semblent tout simplement pas perdre de l’adhérence. Troisièmement, la vue depuis le siège conducteur est bonne. Quatrièmement, les sièges ont une conception telle que vous ne vous sentirez peut-être pas mal à l’aise même sur de très longs trajets. Cependant, sur de mauvaises routes ou du gravier meuble, la conduite semble devenir un peu difficile.

Prix ​​Mercedes-Benz GLA

L’essence GLA 200 est au prix de Rs 43,6 lakh, le GLA 220d Rs 45,2 lakh et le GLA 220d 4M Rs 47,7 lakh, ex-salle d’exposition. Il bénéficie d’une garantie de huit ans sur le moteur et la transmission, en plus d’une garantie complète de trois ans. Le GLA, quelle que soit la variante que vous choisissez, est cher, en ce qui concerne l’espace par pied cube. Mais elle apparaît comme une meilleure voiture par rapport à la concurrence (Audi Q2), et même par rapport à la limousine de classe A qui est légèrement plus abordable mais semble avoir une zone arrière relativement étroite. En ce qui concerne les voitures telles que la Fortuner (qui ne sont pas des concurrents directs), on peut revenir à l’analogie standard 5-BHK appartement contre appartement ultra-luxueux 2-BHK, et prendre une décision éclairée.

(Pour mémoire, le GLA coûte environ Rs 10 lakh de plus que le Fortuner, mais non, ce ne sont pas des concurrents directs les uns des autres.)

