Nouveau ministre de la Culture et du Tourisme, G. Kishan Reddy : Avec une promotion au Cabinet, le principal homme du BJP à Telangana récompensé

Avec son élévation de ministre d’État à l’intérieur de l’Union, Reddy devient la première personne du Telangana à occuper un poste au Cabinet. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de : Indian Express)

D’humble fantassin du Janata Party en 1977 à sa promotion au ministère du Tourisme et de la Culture, la vie est bouclée pour G. Kishan Reddy. Député de Secunderabad, Reddy est le pointeur du BJP depuis des décennies dans l’Andhra Pradesh et maintenant à Telagana.

Né dans le village de Timmapur dans le district de Rangareddy à Telagana, l’homme de 57 ans a rejoint le BJP après sa formation en 1980 et est devenu trésorier de l’unité d’État du Yuva Morcha, l’aile jeunesse du parti en 1982. Ayant occupé divers postes au sein de l’organisation , y compris ceux de secrétaire et de président dans l’Andhra Pradesh, Reddy est devenu son secrétaire national en 1990 et a été chargé en plus de l’Inde du Sud. Il est devenu vice-président du Bharatiya Janata Yuva Morcha en 1992.

Chef de file en feu, Reddy était à la pointe de l’agitation du Telangana dans l’Andhra Pradesh indivise, rajeunissant le mouvement alors qu’il s’était apparemment éteint avec son Telangana Poru Yatra de 25 jours en 2012. Pendant une période de 25 jours, Reddy a parcouru 3 500 km visité 986 villages dans 88 circonscriptions de l’Assemblée et pris la parole à 333 réunions.

Il était déjà deux fois député à l’Assemblée d’Andhra Pradesh lorsqu’il a entrepris la yatra et lorsque l’État a finalement été divisé en deux, le BJP l’a récompensé en le nommant président de l’unité d’État du parti. Il a également été membre de la première Assemblée législative de Telegana.

Avec son élévation de ministre d’État à l’intérieur de l’Union, Reddy devient la première personne du Telangana à occuper un poste au Cabinet. Il détiendra également le portefeuille du ministre du développement de la région du nord-est. En tant que ministre du Tourisme, Reddy devra négocier l’impact significatif que Covid-19 a eu sur les voyages en Inde, en particulier ceux des étrangers, et en faire l’une des destinations les plus recherchées. Reddy a promis ses meilleurs efforts pour être à la hauteur des attentes du Premier ministre Narendra Modi et renforcer sa vision d’une nouvelle Inde.

Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, considèrent Reddy comme le visage du parti à Telangana. Avec les élections à l’Assemblée de l’État en 2023, son élévation pourrait signifier que le BJP le prépare à un rôle plus important dans l’État s’il parvient à vaincre le formidable Telangana Rashtra Samithi dirigé par K. Chandrashekar Rao.

